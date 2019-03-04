「庄腳囝仔終於被看見...」 潘孟安千字文告白感動網友

2019-03-04 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕2019台灣燈會昨晚在燦爛煙火中劃下句點，潘孟安今天凌晨在臉書發出千字長文，再次向各界表達感謝，也道出在一片不被看好中，屏東燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點，庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

潘孟安首先就說「相信自己，屏東做到了，我們一起走向屏東新時代」，接著細數籌辦過程，屏東從位置、交通、資源等條件來看，先天條件不良，但屏東這個庄腳囝仔，不怨天尤人，埋頭苦幹，1年的籌備期、跨24局處的燈會辦公室、784件展出品、908個工作項目...，最終2週入園人數突破千萬，單日最高169萬人次。

潘孟安提到，數字是記錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質，為了讓明天比今天好，他們滾動式修正，逼著每天不斷檢討、修正，最後以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快」，屏東做到了，而且做得比想像的更好。

他也說，不斷有人問「屏東的秘密在哪裡？」其實哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是，庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

潘孟安說，熄燈前，有人問他，在這場光的盛宴，他最愛哪盞燈，其實自己最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作...這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。

這篇PO文短短幾小時就獲得近萬網友按讚，紛紛留言回應「一個燈會，全台感動！讓屏東人超有面子的！」「沒有你們就沒有這次這麼完美的燈會，最令人感動的是沒有自大自滿，只有不斷的學習與進步，這永遠是屏東的驕傲！」「我們擁有得天獨厚的美麗潟湖美景和環山擁抱，希望更多人透過這次活動，讓台灣讓世界都看見美麗的大鵬灣！」

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