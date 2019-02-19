外媒譽屏東台灣燈會為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」

2019-02-19 10:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣燈會今起至3 月3日正式在屏東登場，今年是台灣燈會30年以來首度在屏東主辦。屏東縣縣長潘孟安表示，台灣燈會被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的大型國際節慶，今年台灣燈會首創海陸空燈區及表演活動，無論在海上、陸上和空中都可欣賞美麗花燈和精彩表演，連國軍戰鬥機也出動，盼邀請民眾元宵節前後作伙來屏東賞燈。

台灣燈會今年分為屏東、東港及大鵬灣三個燈區，主燈「巨鮪來富」是台灣燈會首度以非生肖為主題，象徵平安豐收。觀光局表示，今年燈會四處都可見屏東在地特色及意象，例如以屏東風豬爺為主，規劃的P.P. Party主題樂園，還有以30萬顆蚵殼組成的「海之女神」，都是此次燈會重要亮點。

此外，今年屏東縣政府也與科技大廠Intel合作，首度在台灣燈會現場上演無人機賞演夜空燈光秀，排定於19日燈會開幕，及23日及24日週休假期，及28日至3月3日共7天夜晚在主燈「巨鮪來富」後方海域上空演出，300架無人機將在大鵬灣夜空中排出「TAIWAN」和主燈「巨鮪來富」圖像。

屏縣政府和交通部觀光局今天在大鵬灣燈區舉辦台灣燈會國際記者會，吸引日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、印度、美國、奧地利、德國、愛爾蘭、以色列、俄羅斯等近20國、超過132位的國際媒體參觀。

觀光局長周永暉說，今天Google搜尋引擎上可看見台灣傳統元宵燈會圖案，近幾日全台四處都可見元宵燈會熱鬧登場，但今年真正代表台灣燈會品牌的是在南台灣的屏東；今年主燈有三大特色，包括主燈、富登和小提燈串連在地風俗文化、擁有國內外著名表演團隊、創新。而此次燈會講求環保永續，主燈「巨鮪來富」、副燈「屏安風豬」未來將永久留在大鵬灣燈區

屏東縣長潘孟安致詞首先向大家祝賀新年快樂，他表示，台灣的習俗在元宵節以前都是在過新年，元宵節代表新的一年的祈願。潘孟安說，很多人可能是第一次來屏東，或是沒聽過屏東，也可能是知道屏東但只知道墾丁，不過墾丁只是屏東的一環；屏東是台灣唯一三面環海的城市，無論在台灣移民社會、農業社會乃至現代生物科技發展都扮演重要角色，也是台灣水果及糧食生產的重要供應基地。

潘孟安說，今年台灣燈會在屏東，每個燈區都有其主燈、副燈，都是由在地學生、工藝家、國際創作者共同發想，在在展現屏東熱情，更是首度有陸海空燈區及表演活動的燈會，被外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是屏東共同的成就，也是台灣燈會30週年的里程碑。

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