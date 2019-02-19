台灣燈會秘密基地曝光！300架無人機起降表演

2019-02-19 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會今天開幕，重頭戲將是首度在台亮相的Intel無人機燈光秀，由300架無人跡排成「TAIWAN」字樣或黑鮪魚等圖像，彩排已讓民眾驚呼連連。由於無人機排列的晶片程式是最高機密，屏東縣府保密到家，外傳起降地點在大鵬灣的海上教堂旁浮台，宛如軍事重地被層層看管。

根據《蘋果》報導，過去Intel無人機曾在德、美、韓等國表演，今年台灣燈會也由該團隊，由無人機排列出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔、土地公等圖樣，另也排出「TAIWAN」、「屏東」、「Intel」等字樣，讓遊客驚訝「那麼多台不會碰撞掉落嗎？」

Intel無人機團隊透過晶片程式，只要一人就能透過電腦操控大批無人機，因此晶片程式被認為是最高機密，縣府也相當保密，任何有關該無人機團隊的問題都拒答。

報導指出，無人機的起降基地在海上教堂旁的浮台，為了不讓外觀曝光，還架起2公尺柵欄，外界想從高處偷看也無法，通往教堂的通道也被24小時管制。另外，為了避免其他民間無人機干擾，Intel無人機團隊每晚預演前，還派人駐點在大鵬灣周邊發射干擾訊號，15日至今已「擊落」12架空拍機。

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