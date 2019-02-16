台灣燈會》首個試營運假日 湧入至少15萬人次

2019-02-16 22:38

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，今天是試營運期間的首個假日，人潮立刻突破昨天，據估已超過15萬人次。

台灣燈會今年主燈區位於屏東東港大鵬灣，昨天試營運，19日將正式開幕，今天是試營運期的首個假日，果然湧進大量人潮。

台灣燈會在試營運前就因為從外部就能見到各式高聳的花燈，由於造型光是在白天就已極吸引人注意，已成萬眾期盼焦點。

昨天試營運首日，就已湧進大量人潮，今天首個假日，堪稱「火力全開」，從早上就不斷有人湧進園區。

據估昨天進入約6萬人次，今天還沒結束，粗估已湧現逾15萬的人潮，後勢看漲。

今年燈會突破以往，主燈不以生肖為主題，結束後也會留在大鵬灣，至於萬眾矚目的「海之女神」，也將留在大鵬灣。

屏東縣政府表示，今天最高峰停車位已達7成，但園區廣闊，一點都不會顯得擁擠，環境舒適，邀請民眾趁試營運期間前來，但務必注意入園末班車為晚間8點，請民眾提早透過接駁車入園，擁充分時間體驗燈會。

縣府官員說，主燈區除了22個燈區外，還有水上劇場，並邀請國際企業INTEL的無人機表演，以及光之遊行，和國際知名的烏托邦劇團，以海洋為舞台前來表演，還有開、閉幕的高空煙火，邀請民眾前來。

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