台灣燈會接駁車8點起只出不進 外地遊客嫌太早

2019-02-16 11:42

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東，昨天啟動首日試營運，下午5點開始園區就開始逐一點亮，首日天氣和空氣都很好，會場湧進搶鮮人潮，堪稱「越夜越美麗」。但有外地遊客認為，接駁車只出不進的時間設在晚間8點不順暢，在網路社團po文，也引發熱議。

台灣燈會主燈區位於屏東大鵬灣，昨天下午是首度測試主燈配合水舞及光雕等等手法試點，360度無死角旋轉的主燈「巨鮪來富」，首度在世人面前公開亮相，引發全場讚嘆。

昨天園區湧進滿滿人潮，大鵬灣陸域廣闊達40公頃，並不顯得擁擠，環境相當舒適，不少曾來過大鵬灣民眾再次前來，都對大鵬灣的印象大為改觀。

為了測試花燈的電力是否充足，昨天園區花燈首次全部點亮，整個會場美輪美奐，充滿光影變化，大鵬灣宛如不夜城。

主燈區熄燈時間為晚上10點半，但因為夜景太美，昨天直到10點20分左右仍持續有人走進園區，就為一睹主燈「巨鮪來富」的風采。

不過，園區從大鵬灣週邊停車場直送入會場的免費接駁車，昨天只營運到晚間8點，導致不少外地遊客向隅，認為接駁車只出不進的時間設在晚間8點不順暢，在網路社團po文，也引發熱議。

「8點以後還是有許多人！」1名長期負責大鵬灣周邊交通疏導的志工昨天就在某個停車場前指引，她說，昨天直到晚上8點，都還不斷有人進停車場詢問怎麼去園區，但因為沒有接駁車，又不想走路長達20分鐘才能到主燈區，因此只能打道回府，也引來不少抱怨，擔憂會影響未來正式營運後的聲譽。

屏東縣政府則回應，這次燈會的地點在屏東，路程較遠，且主燈是史上首度在水陸兩域展演主燈，而這次燈會因為屏東無高鐵，燈區不在高鐵站旁，且從停車場接駁到主燈區有一定距離，目前試營運期間，就是要吸取所有反應，作為是否調整的依據。

縣府官員強調，主燈區園區廣大，加上各式獨具特色的花燈遍佈整個園區，希望遊客能帶著充裕的時間，以慢活、放鬆、最休閒的心態來台灣燈會賞燈，因此要請民眾務必在晚間8點以前抵達，搭乘接駁車為晚間8點末班車，仍保留局部彈性服務。

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