台灣燈會》屏縣府籲及早入園 晚間8時後接駁車只出不進

2019-02-16 19:18

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會的大鵬灣主燈區，共有22個次燈區爭奇鬥艷，水上劇場精彩可期，縣府與各交通單位攜手提供全方位接駁服務，針對外國旅客、搭乘大眾運輸旅客、無障礙旅客及開車來的旅客，都詳加考量，但因周邊無步行可及停車場，皆須利用接駁車入園，縣府為讓民眾有充裕時間賞燈，晚間8時起各路線除屏東燈區外，皆停止往燈區接駁，讓大家都能完整欣賞台灣燈會精彩表演！縣府也提醒民眾，燈區周邊實施相關交管措施，開車來的民眾請依照指示牌面或現場員警引導停放，並可搭配台灣燈會及燈會好交通APP導航前往！

大鵬灣燈區平假日皆開放至晚間10點半，並且為免費入園，這幾天已吸引大批民眾前來爭睹花燈之美，但因燈區周邊腹地不足開闢大型停車場，且停車場若步行耗時且距離長，因此早已設定徵調至少400輛客運車接駁，為讓民眾有足夠時間好好享受琳瑯滿目的燈飾，縣府規劃每晚8點後即停止往燈區接駁，停車場只出不進。

至於回程，接駁服務則會提供至晚間11點，縣府提醒民眾賞燈盡早啟程，並注意臺鐵、高鐵末班車時間，希望大家都能夠悠悠哉哉賞燈會，且考量燈區內為行人徒步區，東、西、南的3大轉運站因彼此間距離較遠，縣府特別增開往返轉運站間的「博愛接駁車」，體貼民眾舒適回到搭車來的轉運站，縣府並同時呼籲禮讓年長者優先使用！

「不在高鐵站旁所以採全接駁」屏縣府強調，本次燈會可稱「完全接駁」為讓接駁車快速到達，燈區周邊實施相關交管措施，除視車流狀況實施國道南州交流道以南（南下）車道封閉管制、環灣道路沿海路口至大鵬灣休息站前圓環為外車禁入區外，也規劃多處大客車專用道，包含東港大橋雙向內側車道、沿海公路部分路段雙向內側車道及環灣道路沿海路至跨海大橋南端之內環，須特別注意的是，環灣道路內環改為供大客車雙向通行，而環灣道路外環則供其他車輛雙向通行，與平常行駛方向不同，請駕駛人留意並依照指示牌面行駛。

台灣燈會這次規劃11處停車場各有用途，包含1處大小客車混合停車場、6處純小客車停車場、2處純機車停車場、1處純大客車停車場及1處攤商停車場，小客車及機車停車場皆提供快速接駁服務，民眾若開車來請依照指示牌或現場員警引導停放，高雄以北開車來的民眾經國道3號主要停放P5、P6及P1停車場，若經臺17線南下可停放P3、P4停車場；而東部開車來的民眾經臺17北上則停放於P9、P10停車場，縣府交通旅遊處表示，雖然往燈區的免費接駁車「末班」於晚間8點發車，但仍會保留部分彈性不讓民眾鍛羽而歸，視現場情況調整，但仍重申要請民眾提早前往，才能有充足時間賞燈。

官員說，試營運就是要盡力測試出所有接駁、電力及場地園區的所有問題儘速改進，今天是試營運的首個假日，人潮集中且會增加，由於是近年不在高鐵站旁的燈區，未來是否會調整末班車時間，將視週末這兩天的營運狀況作調整。

「賞燈必備交通懶人包」，縣府指出因本次燈會接駁路線皆為點對點快速服務，接駁路線數較多，呼籲大家來燈會前一定要先上台灣燈會官網詳讀交通懶人包，並下載2019台灣燈會在屏東APP及燈會好交通APP，便能快速掌握兩大APP推播的第一手資訊！

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