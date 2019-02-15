自駕暢遊台灣燈會 老司機帶路

2019-02-15 17:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東今天於東港大鵬灣啟動試營運，大鵬灣域屬口袋地形，各類接駁已成賞燈民眾最熱議題，本報先整理自駕版交通管制，歡迎民眾到大鵬灣「壓力測試」。

台灣燈會在主燈區旁打造東、西、南3個轉運站，針對自駕車輛設立P1跨海大橋停車場、P3東港大橋停車場、P4進德大橋停車場、P5南州交流道停車場、P6崁頂焚化爐停車場、P9林邊鄉公所停車場及P10台17林邊停車場等7個停車場。提供1萬3200個車位。

其中，最大宗的高速公路車輛，下午2以前，可經國道3大鵬灣交流道下進入環灣道路，於大鵬灣休息站的圓環左轉前往P1停車場，再搭乘接駁車到「西轉」；每天下午2點後，國道3號南州交流道以南管制，用路人需從崁頂或南州交流道下交流道，停在P6、P5停車場，搭接駁車即可到燈區的「東轉」。

至於開車經省道台17線南下者，可停在P3（東港大橋）或經義仁路再經鹽洲路停在P4（進德大橋），搭接駁車到「東轉」。

開車經省道台17線北上者，可停在P10（台17林邊停車場），或轉進和平路停在P9（林邊鄉公所）停車場，搭接駁車到「東轉」。

身障自駕汽車者，則必頁到P1搭乘無障接駁公車或是P5搭乘復康巴士；身障摩托車騎士，則是到P8搭乘無障礙公車。

至於騎摩托車遊客，車子停在東港鎮內的P7大順路停車場及P8舊東港火車站，再搭接駁車到「東轉」。

屏東縣政府說，以上站點接駁車免費，請自駕遊客多多利用，但特別提醒，去程與回程都要選擇相同轉運站上車，才能確保回到當初停車的停車場。

屏縣府也提醒，從大鵬灣休息站圓環到沿海路口，總共5公里左右路段緊臨主燈區，將會管制，除了接駁車、遊覽車及持有通行證車輛通行，路邊不得停車，自駕客必須到邊停車場停車。

詳情可上2019台灣燈會官網查詢，或點閱「燈會交通懶人包 來回接駁一次包 」

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