浪漫破表！ 枋寮「世界最大愛心燈」情人節點燈

2019-02-14 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會在屏東明天（15日）起在屏東東港大鵬灣試營運，距離東港以南約20公里的枋寮鄉也籌辦燈會，以全球最大的愛心主燈為主打，今晚趁著情人節熱潮，搶先於台灣燈會之前點燈。

枋寮民間團體趁著千載難逢的台灣燈會契機，號召商家自力集資約300萬元製燈，由鄉公所商借主燈、藝術村的用地及接電等，在枋寮火車站正對面的中興路設置愛心主燈，吸引人潮，高達7公尺的主燈，枋寮鄉還將請來金氏世界紀錄前來認證。

枋寮鄉長陳亞麟說，今年枋寮燈會以「愛在枋寮」為主軸，邀請旅外遊子及民眾賞燈別錯失到交通方便的枋寮，火車站旁的藝術村也有愛心燈走廊，加上愛心主燈後方的藍色燈海，還有社區彩繪燈籠隧道，邀請全國民眾來看看不一樣的枋寮。

枋寮燈會以「藝術村」、「王字街燈」、「愛心主燈區」3區為主，還舉辦一系列活動，有街頭藝人、社區表演、高空煙火秀等，還有商家提供免費福氣小豬撲滿燈籠由遊客限量領取，燈節後還能當成撲滿，愛心主燈底座由枋寮鄉親手繪製、各式各樣五顏六色的彩色、螢光愛心。

參與籌辦的鄉親說，點亮這個世界最大愛心燈，邀請全台民眾來枋寮看見枋寮之美，體驗地方小鎮漫遊魅力，今年更撒下500萬獎品提供遊客來摸彩，獎項有知名電動機車、65吋液晶螢幕等，歡迎讓來枋寮燈會遊客真切感受小漁村的熱情貼心。

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