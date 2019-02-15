台灣燈會在屏東 帶老「豬」隊友提燈「回娘家」換好禮

2019-02-15 15:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會在屏東今天即將試營運，觀光局配合開展，於主燈區大鵬灣國家區管理處（簡稱鵬管處）水上驛站打造展館，展出歷年29屆主燈模型的「台灣燈會30年週年特展」，將配合19日燈會正式開幕開展，觀光局邀請民眾帶著前兩個豬年的提燈「回娘家」換好禮。

交通部觀光局表示，元宵節為年節活動的最尾聲，有小過年之稱，這一天，家家戶戶都會熱鬧歡度，故有「鬧元宵」之說。傳統上燃放鞭炮及煙火、手提燈籠，在喧鬧中呈現國泰民安，全民同樂的景象，透過品嚐湯圓喜慶吉祥的氣氛，來迎接新的一年。

過去每年元宵節，台北北投關渡宮、松山慈祐宮及萬華青山宮、龍山寺等主要廟宇都有花燈展示，但民眾觀賞元宵花燈卻需奔波於各寺廟間，直到民國78年9月，時任交通部長張建邦以「應將每年元宵節分置於各地寺廟展示之花燈，予以集中，以便民眾觀賞」為由，指示交通部觀光局，籌辦燈會免除民眾奔波之苦。

那年開始，交通部將花燈集中展示的單純構想，由觀光局發想透過燈會的舉辦讓民眾重拾元宵歡樂，更期待讓當時缺乏大型觀光活動的台灣，能藉此塑造國際級特色活動，如同德國慕尼黑啤酒節、北海道雪季、巴西嘉年華會等世界聞名的節慶吸引國際觀光客。

燈會舉辦至今，已歷經兩次的「豬年」，雖然今年主燈不以生肖豬為主，但副主燈「風豬爺」仍以豬為主題，觀光局也首度召開回顧特展，希望12年前甚至24年前當時還是小朋友的燈迷們，提著當時的小豬燈籠「回娘家」。

鵬管處表示，燈會期間只要遊客提來12或24年前的台灣燈會小豬燈籠，到展場服務台，即可兌換交通部觀光局準備的神秘禮物一份。

鵬管處官員說，「台灣燈會30年週年特展」配合2月19日至3月3日燈會期間於上午10點至晚上10點30分開放參觀；另外再特別延長從3月4日至4月30日於上午9點30分至下午5點開放參觀，並特別結合「燈會小學堂」概念，以知識問答或捐贈發票方式，讓遊客取得本次燈會另外客製化限量之未上色的小提燈，並提供現場DIY彩繪小提燈的親子歡樂體驗。展內同時設計寬約5公尺的180度弧形銀幕，輔以最新3D投影拼接技術設備，搭配交通部觀光局提供之台灣6大主題3D影片，影像將呈現特別的虛擬實境效果；同時也提供兩組時下最夯的VR（虛擬實境）體驗設備，戴上VR頭盔及耳機觀賞3D影片，真實感將有如親身體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/