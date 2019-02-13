台灣燈會新住民藝術主燈 「海之女神」今晚點燈絕美

2019-02-13 21:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019台灣燈會19日將於大鵬灣盛大登場，新住民藝術主燈在正式點燈前就已經話題十足，春節期間吸引許多遊客拍照打卡，其中15米高的花燈「海之女神」最受矚目，已成為新地標，整體和空間投影藝術絕美搭配，注入新的文化元素，帶給民眾前所未有的視覺文化饗宴。屏東縣長潘孟安今天和現場來自各國的新住民兄弟姐妹，在女神的眷顧下齊喊：「我在台灣，我很好！」感動全場。

大鵬灣的海之女神以鋼片編織打造，從去年4月開始構思，當初縣府社會處希望以台灣的新移民作為主題，當藝術家王文志接獲邀請時都感到十分驚訝，擅長竹編的他，把技法移植到鋼片上，首度嘗試鋼片，成品不僅讓鋼片尖銳菱角消失，還能帶有新住民女性「剛柔並濟」的特性。

「30年了！台灣終於有了新住民的花燈。」今天點燈儀式，主持人就請來台灣首位新住民國策顧問胡清嫻，她一開場就大讚內政部和屏縣府，在台灣燈會第30年這個重大的日子，以新住民為主題，打造前所未有的新住民女神主燈，身為新住民，備感榮幸。

藝術主燈啟動儀式由縣長潘孟安、內政部次長陳宗彥及與會來賓等一同為「你容我融」的女神襯裙掛上最後蚵殼，完成花燈的最後一塊拼圖，隨後縣長率領來自越南、印尼、泰國、緬甸、法國、埃及、日本及俄羅斯等9位新住民朋友，以各自母國語言說「我在台灣，我很好」、「我們在屏東，我們都很好」點亮新住民藝術主燈，也邀請遠方故鄉的家人來台，一睹在台灣燈會已成為主角的「新住民族群」。

縣長潘孟安表示，屏東縣轄內新住民人數已將近2萬人，大約95%是女性，她們有著飄洋過海的勇氣，在這裡落地生根，屏東已成為大家的第二故鄉，為呈現這個社會的中堅力量，向新住民發展基金申請補助，以「你容我融」為名，營造今年台灣燈會在屏東，呈現多元文化融合的意象，落實族群融合的理想。

潘孟安強調，今年的新住民藝術主燈有三大特色，包含第一次融入國際燈區中，新住民不再是配角，而是主角，顯示對新住民的重視，且這個藝術主燈在燈會結束後，將會永久保留在大鵬灣現址，提供民眾休憩、談天、聽海的好地方。第三個特點則是結合科技投影，讓白天閃耀女神聖潔光輝，夜晚在LED映射下，則透過光影色彩變化，呈現女神的婀娜多姿。

縣府社會處表示，新住民藝術主燈由藝術家王文志老師操刀，運用5噸鋼材、30萬個蚵殼交錯編織，成為令人震撼襯裙，展現新住民女性剛柔並濟、落地生根的特性。內部空間結合陳昱榮藝術家所建構的東南亞元素紗幕迷宮，讓人與人在迷宮間彼此相遇、交流，營造創新生活特色，展現跨文化與新藝術的結合。

社會處指出，燈會舉辦期間，新住民藝術主燈共規劃9天、45場次的多元文化展演活動，此外，民眾前來賞燈並與新住民朋友互動打卡，即可免費獲得明信片及國旗燈籠，每日限量1000份，送完為止。詳情可上「2019台灣燈會」查詢。

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