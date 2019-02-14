台灣燈會明天試營運 接駁服務看這裡

2019-02-14 12:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會將在2月19日正式登場，30年來第1次在屏東舉行，也是首度在海陸舉辦，屏東縣府精心打造各特色燈區，以主題式樂園呈現，令人耳目一新。主燈所在之大鵬灣燈區，從明天（2月15日）起至2月18日試營運，週五至週日為假日，每天上午10時開放至晚間10時30分；週一至週四為平日，從下午2時開放至晚間10時30分，試營運期間，接駁服務及管制措施也比照正式營運時間同步開始，透過每日平均400輛接駁車，讓民眾盡情賞遊台灣燈會。

2019台灣燈會，大鵬灣燈區自2月15日至2月18日試營運，接駁服務比照正式營運時間同步啟動，台鐵潮州站、林邊站以及高捷高雄國際機場站每日免費接駁車於開園前30分鐘開始提供，停車場快速接駁服務於開園前15分鐘開始提供，免費接駁車10～15分鐘1班，服務時間至晚上11時，為讓民眾有充足賞燈時間，提升賞玩台灣燈會品質，各路線每日晚間8時後停止往燈區方向接駁服務。屏東縣政府交通旅遊處提醒民眾賞燈早點啟程，並注意臺鐵、高鐵末班車時間，便能好好享受精彩的台灣燈會。

有關試營運期間燈會周邊管制，國道封閉管制路段為國道3號南州交流道以南的南下車道（424K~431K），管制路段僅供接駁車及遊覽車通行，管制時間自2月15日到3月3日每日14:00~23:00，請駕駛人依照牌面指示行駛替代道路。平面道路管制則分為以大鵬灣燈區為範圍的行人徒步區及環灣道路 （沿海路口～大鵬灣休息站前圓環）外車禁入區，外車禁入區僅供接駁車、遊覽車及持有通行證車輛通行，管制時間自108年2月15日起至108年3月3日開園前1小時至當日24時，縣府提醒民眾，燈區周邊道路狹小，為讓燈區周邊交通順暢，管制區內皆禁止臨時停車，請民眾攜手合作讓台灣燈會交通不打結。

屏東縣府交通旅遊處黃國維處長表示，「11懶人圖在手，台灣燈會任你遊」，請大家來燈會前一定要先上台灣燈會官網詳讀交通懶人包，並下載2019台灣燈會在屏東APP及燈會好交通APP，便能讓賞燈之旅更加精采！2019台灣燈會交通攻略懶人包一次看：可上台灣燈會官網/最新消息/燈會交通懶人包查詢。

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