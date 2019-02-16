海馬、黑鮪、水母趴趴走！ 台灣燈會夜光遊行搶先亮相

2019-02-16 20:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕19日即將登場的台灣燈會，除了精彩燈區，還有一日一主題的表演節目可欣賞，尤其每天晚間8點20分在大鵬灣主燈區的夜光遊行，更能讓人感受嘉年華氣氛，遊行的主角們今晚（16日）搶先在屏東眷村燈區亮相，為遊行快閃宣傳，吸引民眾搶拍照。

以「海洋樂園」為主題的夜光遊行 ，從主燈區開幕的隔天起，即2月20日至3月2日每天晚上8點20分，都會在大鵬灣主燈區登場，為了讓民眾廣知這項演出，今晚7點一群舞者手持各式各樣海洋生物造型的浮光玩偶，現身屏東市眷村燈區，展開快閃表演，比人還高的海馬浮光偶最為吸晴，現場引來陣陣驚呼。

屏東縣府文化處說，為了夜光遊行，特別量身打造專屬服裝與道具，有水母、黑鮪魚、熱帶魚、章魚、海馬等各種浮空夜光海洋生物玩偶，搭配樂團、舞者的角色扮演，將穿梭在台灣燈會園區互動演出，營造嘉年華的熱鬧氛圍。

燈會期間，夜光遊行隊伍會由西非熱情奔放的樂鼓引導，沿著燈區行進演出，定點表演部分則邀請金曲獎最佳演奏專輯獎得主張之愷，以在地原住民音樂為本，創作了專屬的電音森巴音樂，並邀請日本千葉縣以及屏東在地舞團輪番登場秀藝。

今晚的快閃演出約20分鐘，吸引不少親子一睹為快，文化處指出，意猶未盡的觀眾，記得燈會期間到大鵬灣主燈區體驗完整的夜光遊行。

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