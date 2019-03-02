燈會志工騎平衡車好輕鬆？鐵腿內幕曝光 網感動喊：辛苦了

2019-03-02 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕2019台灣燈會在屏東，大鵬灣首創「賽格威平衡車」行動服務車隊，屏東縣長潘孟安揭露，志工身分大部分是高中生，也透露騎平衡車其實不輕鬆，「下來每個都鐵腿，但每個都說超值得」，令網友感動直呼「謝謝你們創造驕傲！」

潘孟安在臉書發文說，「直擊賽格威車隊的背後，真的不簡單！」他說，賽格威車隊志工大部分是當地高中生，很多人羨慕這些志工不用走路，不過他以天天騎乘的經驗說明，「這些同學背著七國語言大氣球站在上面，一邊平衡還要解答各式問題，甚至同時被許多朋友包圍問路，一站就是2、3個小時沒停過，下來每個都鐵腿，但每個都說超值得。」呼籲大家遇到他們儘量問問題，不過也請記得說句「辛苦了，加油！」

留言中，有志工的母親也出來回應，「我是他媽媽，我驕傲！」也有一名志工寫下，「上禮拜值班時有遇到縣長，謝謝縣長騎過來為我加油打氣。很多人看到我們騎賽格威都覺得很輕鬆，但其實我們值一個班，幾個小時站下來，腳真的很酸很痛！雖然累但很值得 因為#我屏東我驕傲！」

網友也紛紛留言稱讚，「每個志工都笑臉迎人，有問必答，想要拍照還會停下來讓你拍，縣長！你哪裡找的人啦～台灣太需要這些人了！」、「志工真的超強的，每位第一線人員都辛苦了」、「身為台灣人 我真替他們感到驕傲」等。

潘孟安臉書全文

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