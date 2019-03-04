台灣燈會風光落幕…彰化無緣接棒 官民發飆

2019-03-04 14:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕被民眾喻為「史上最美台灣燈會、屏東台灣燈會昨天風風光光落幕，彰化縣原本明年可以接棒舉辦，但縣府卻放棄，與全國燈會無緣，民代在議會發聲、民眾網路飆罵，拱手讓人讓縣民痛失賺大錢的商機，前縣長魏明谷也說話了，他盼望今年鹿港慶端陽夜間龍舟比賽，以及王功漁火節不會停辦，「夜的經濟」可以延續。

議會今開臨時會，無黨籍縣議員蕭淑芬在縣長王惠美完成施政報告後質詢指出，彰化自行放棄明年台灣燈會的主辦權，民眾在網路上罵聲連連，她相信，王縣長應該都已經看到、聽到民眾的心聲，如今機會拱手讓人，錯失創造商機和帶動觀光的契機。

民進黨縣議員尤瑞春也說，屏東燈會創造1300多萬元商機，吸引1100多萬觀光人次，放棄主辦權太過可惜，也錯失充裕縣庫稅收的機會。

王惠美表示，她覺得城市行銷不該只靠一個燈會活動，她上任才知此事，只剩不到1年時間可籌劃，時間太倉促還要整體考量財源和人力，縣府會在完整評估後，推出更好的活動和建設，繁榮地方經濟。

現任縣長不辦台灣燈會，前縣長魏明谷在其臉書發聲說，他在2月9日特地前往屏東燈會大鵬灣參觀，現場情景是令人震撼的美！3月3日屏東台灣燈會閉幕了，他希望今年鹿港慶端陽夜間龍舟比賽及王功漁火節不會停辦。

魏明谷語重心長發言，獲得1300多人按讚回應、100多則留言，民眾發聲他們要台灣燈會，有民眾留言說，本來彰化可以發大財的，台灣燈會彰化竟然放棄了！鹿港怎重現往日風華？民眾差點可以賺錢賺到手軟機會沒了。

也有民眾希望好的活動，期盼能繼續辦，不要換了藍色治理彰化縣就停辦！

還有鹿港、王功居民附和魏明谷心願，求鹿港慶端陽夜間龍舟賽和王功漁火節夜間活動不要又停辦了。也有網友嘲諷說，他不懂彰化縣民在想什麼？選出一個什麼活動都不想辦的人來當縣長？她的四處蓋捷運天馬行空政見，我就看這草包如何兌現！

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