主辦第3次台灣燈會 台中今晚大鵬灣接燈

2019-03-03 22:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕2019台灣燈會今晚在屏東縣大鵬灣圓滿落幕，2020由台中市主辦，台中市副市長令狐榮達今率團前往大鵬灣燈會會場，從屏東縣長潘孟安手中，接下2020年台灣燈會主辦權，與大家相約明年台中見。

台中市接燈代表團由令狐副市長率領市府8局處代表一同前往，花博吉祥物石虎家族也全員到齊，陣容龐大，下午先在大鵬灣遊客中心前舉行快閃活動，除了強力宣傳花博外，也藉機預告2020台灣燈會在台中，吸引數百名民眾圍觀互動。

市府觀旅局表示，台中市在2003羊年及2015羊年盛大舉辦過2次台灣燈會，明年取得主辦權，是繼台北及台南之後，第3個主辦過3次以上台灣燈會的縣市；其中，2015羊年燈會吸引遊客量達1375萬人次，經濟效益約達120億元。

此外，一周前才剛結束的2019中台灣元宵燈會，網路及傳媒能見度非常高，吸引了239萬人次賞燈，也捧紅好幾處拍照熱點，即使有過多次成功打造燈會的經驗，市府仍會以兢兢業業的態度，延續台灣燈會的優良傳統，期望帶給國內外遊客精彩紛呈的全新感受。

觀旅局也指出，台中市具有南來北往、四通八達的優勢，身為中台灣領頭羊，未來在籌辦燈會過程中，將會加強與中部各縣市的合作，不論是燈藝展示、遊程串聯、行銷資源的整合，或是產業互惠等，都將以宏觀的區域共好思維，讓中台灣各縣市雨露均霑，創造區域共贏的契機。

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