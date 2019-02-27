台師大衝國際化 傳統強項QS學科排名躍升

2019-02-27 22:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國QS今天公布世界大學學科排名，有48個學科各自排出全球前50強的大學，台灣有18個上榜，台大佔15個、台師大佔3個；台師大副校長宋曜廷分析，因QS著重學校聲譽，學校因此衝刺國際化與跨領域，也讓傳統強項如教育、圖書資訊及語言學等領域被全球看見。

英國QS（Quacquarelli Symonds高等教育評級機構）今公布世界大學學科排名，該排名涵蓋48個學科領域，分析78個國家及地區約1200多所大學，排出各領域全球前50強的學校，台灣方面有18個入榜，其中15個在台大、3個在台師大。

台師大副校長宋曜廷表示，台師大多年著重人文與社會科學，且QS重視大學聲譽，因此發展偏向國際化，如學術上找多國學者共同研究、掛名發表，甚至跨國科研等，更鼓勵師生出國，延攬國外師資等，把聲譽散布出去。

宋曜廷也說，今年QS學科排名中，台師大的語言學也衝到43名，研判是學校在華語文研究領域上在全球數一數二，不少國外對華語文有興趣的學者也選擇跟台師大合作，聲譽也因此傳播影響排名。

另，宋曜廷認為，跨領域科技整合也是這次QS排名上升原因，包含教育學門已跟前瞻的人工智慧、虛擬實境、擴增實境等結合，華語文領域也導入語音辨識，甚至亦發表了寫作自動批改程式等相關論文等。

台大則表示，根據QS學科排名，台大歷年闖入50名領域的數量，2012年有7個、2013年8個、2014年10個、2015年17個、2016年18個、2017年20個、2018年有19個，今年則有15個。

台大分析，去年校內有8個領域退出前50名，但有5個領域新闖入50強，並認為該公司從2011年起公布該排名，這次評鑑了1222所機構，排名指標則包括學術聲望、雇主意見調查、論文引用數及H-index等項，各項指標評比，其權重也依領域而有所不同。

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