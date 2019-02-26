內政部搭上《還願》宣傳政策 「何房東不能亂斷電喔」

2019-02-26 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁、立委鄭運鵬、立委林昶佐、基進黨發言人陳柏惟、網紅「視網膜」、「星期天」等人在昨晚25日）於臉書直播玩恐怖遊戲《還願》，吸引超過5萬名網友收看，許多行政院部門、警消機構也不忘藉機進行政令宣導；內政部今天（26日）在臉書搭上《還願》的熱度，將政策宣導融入遊戲劇情中進行創意宣導，不僅讓知道劇情的網友感觸很深，也讓網友笑翻，做出一次成功的政策宣導。

內政部的臉書貼文把天怒人怨的何老師化身為惡房東「何房東」，對杜先生說，「我聽說了，你說我電費太貴了，這次有這麼嚴重嗎？」要杜先生「先借錢轉帳過來給我看看，我去請示慈孤觀音，看看要不要給你打個折」，最後還說，「別擔心，要堅定，我收到錢才會給你電，知道嗎？」小編更不忘標註，「期待還願重新上市」、「何房東我勸你善良」。

內政部說，為保障包租業者（二房東）、房東及租客權益，內政部公告「包租契約」與「轉租契約」，內容規範完整，包含「押金最高不得超過兩個月」、「電費若由房客負擔，收費不得超過『夏電最高級距之每度金額』」等規定，避免包租業者收取過高費用；最後「提醒房東，若在合約期間擅自切斷房客水電，將涉及刑法強制罪。」

貼近時事的創意宣傳，立刻湧入超過1萬名網友按讚，網友也紛紛笑翻，「內政部太跟上時事了!」、「精彩的一手」、「你說轉帳沒有成功?這個本來就是輕者當日，重者七日啊，你要對ATM有信心」、「國產最新小品第一人稱探險遊戲：還錢」。

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