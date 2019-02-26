機車考照將再有新制 公總將推「危險感知」測驗

2019-02-26 15:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕機車考照將再有新制，從1.0文字、2.0圖片情境，邁入3.0影片版本！

交通部公路總局局長陳彥伯表示，台灣機車事故率居高不下，希望透過真實情境，讓民眾在考照時，就能體認到上路後會面臨的危險情況，因此，公總將於今年3月下旬推出20支「危險感知」測試影片，每支影片30秒，民眾看影片時，影片中遇到危險時，就需要點滑鼠或鍵盤，確認民眾有體認到這個狀況是有危險。後續將逐漸擴充影片數量，預計於明年下半年正式納入機車筆試考題中。

全球現行僅英國、澳洲有針對汽車駕駛實施危險感知測驗，在機車考照實施，台灣可說是全球第一。

陳彥伯表示，民眾可能都具備騎車技術，但體認危險、防禦駕駛能力卻是不足，目前公總正在拍攝道路上可能碰上危險的實際影片，預計3月下旬就會放到公總「危險感知」專屬網站；影片內容包含在路上碰上有球滾出來、路口有小孩衝出來、直行時碰到前方車輛轉彎、變換車道時，民眾是否能體認到有危險要煞車。

公總監理組副組長魏武盛表示，危險感知影片今年3月下旬將會推出，讓外界、學生先去體驗，該影片最主要測試內容，是要求民眾看到危險時，多久內需做出反應；像是國外有看到球後1秒至5秒按下滑鼠，分別會有不同的得分，但台灣應該只會做1-5秒內按下，就算合格的測試。但若從頭到尾一直按也不會合格，系統只要測到在未有危險的時候，按下滑鼠超過5次就算不合格。

魏武盛表示，該影片不是透過動畫或是VR，而是透過機車實際上在台北、新北、山區道路行駛的真實影片去製作，初步會先做電腦版本，未來還會出手機版讓民眾體驗。陳彥伯表示，該影片除公總會持續擴充外，還將透過競賽、提供獎金方式，邀請社會各界共同來拍攝，公總會審核是否可納入考驗題庫中。

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