大漢橋下空間閒置髒亂 民代爭取活化使用

2019-02-26 14:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市板橋區與新莊區的大漢橋下空間，目前有一棟警察宿舍，一旁空地停滿警用摩托車、放置拒馬，其餘場地閒置養蚊子，雜亂無章。立委張宏陸與市議員戴瑋姍等人今天上午舉辦會勘，協調空間活化，開放民眾使用，警察局等單位允諾將配合辦理。

板橋區溪頭里長郭東勝、宏翠里長黃一晉表示，附近多為老舊社區，活動場地與綠地不足，部份年長者礙於體力，無法走遠路至堤外的河濱公園休憩，而橋下空間使用率低，佈滿垃圾，浪費精華土地，希望爭取興建活動中心。

大漢橋下土地權屬機關為新北市政府養護工程處，目前借用市警局板橋分局。板橋分局行政組長蔡翊民表示，許多同仁從中南部北上，員警宿舍不足，橋下建物經整修，提供單身員警居住，約可容納12人；此外，最近陳情抗議事件多，鐵拒馬暫時擺放於此。

蔡翊民說，板橋市區寸土寸金，如果有關單位能協助找到更好的地點，警方將配合宿舍搬遷，若市民有休閒使用需求，警方同意空間重新規劃，但必須和市府團隊討論活化方案。

張宏陸要求兩天內解決髒亂問題，確保環境整潔，重新規劃完成後，應開放居民使用，至於經費來源，他將與有關單位研議。另外，針對捷運環狀線工區的三角公園，台北市捷運局允諾將按照現有地形地貌，重新設計復舊工程，並聽取地方意見，避免浪費公帑。

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