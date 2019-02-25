審完才說草案剛送來 綠委轟海委會「把我們當神經病」

2019-02-25 10:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日初審通過「海岸巡防法第5條條文修正草案」，卻發生法案全部審完、召委張宏陸在宣讀協商結論時，海洋委員會副主委陳陽益才遲遲告知，政院版的「海岸巡防法」修正草案已在今日送至立法院，希望下次能一併討論；張宏陸當場砲轟，剛剛討論那麼久你現在才講，坐在那一小時都不講，把我們全部人當神經病啊！

有鑑於現行海岸巡防法中，有關巡防機關人員登入船舶或其他水上運輸工具執行檢查行為時，相關內容過於空泛，易使執法手段逾越必要程度。

民進黨立委楊曜、蘇治芬等人提案修正「海岸巡防法」，增訂巡防機關人員執行任務，不得逾越必要程度，以免引發民怨或侵害合法權益。

今日當朝野立委討論完修正草案，由會議主席張宏陸宣讀「海岸巡防法第5條條文修正草案」審查完竣時，海委會才突然站起來告知，行政院版草案已在2月25日送至立法院，希望下次能一併討論，內容與立委所提差不多。

民進黨立委李俊俋不滿批評，大家都討論完了，你突然冒出來說「這個也有送立法院」，立法院還在進行總質詢，草案並尚未交付內政委員會，根本就無從審起，行政單位應該一開始就要講嘛。

「請你來開會是幹嘛的！」張宏陸砲轟，你把我們全部人當神經病啊，剛剛一開始就應該先說明有法案，這樣簡直是浪費立法程序、浪費效率，實在很不應該，下次再犯就不可原諒，全都開完會了，才在那邊講那種話，對得起納稅人嗎。

此外，立法院內政委員會今日亦初審通過「民防法第6條及第16條條文修正草案」，增訂「依兵役法服現役及接受軍事訓練者」免參加民防團隊編組，也不得徵用。

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