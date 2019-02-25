「雲林良品」上陣 前進東京國際食品展

2019-02-25 14:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府推廣雲林優質農特產品，開拓國外市場，下月5日將參加「2019年東京國際食品展」，期盼藉參與國際食品展，展現雲林縣優質農產優勢與特色，提高曝光度，讓雲林優質農特產品走出台灣，邁向國際。

縣長張麗善表後，就任後推動「雲林良品」，希望打出雲林自我品牌，提高附加價值並作出市場區隔，未來雲林優質的農漁特產通過一定標準的認證後，將可冠上「雲林良品」的品牌稱號，更可以透過與縣府合作的銷售管道與電商平臺，或由縣府主動媒合買方與農民將產品賣到中國以及國際市場。

張麗善說希望設立雲林專屬主題館，藉由雲林良品展售，讓消費者認識雲林，創造更好的外銷佳績。

此次參展的雲林廠商包括富懋全球生技的脫水蔬菜、果乾及堅果產品系列，利用農產加工、脫水、乾燥、研磨等專業技術，發展全方位養生食品；上豐環公司的海苔黑米燒系列產品，曾獲選為雲林十大伴手禮；雲林縣新湖合作農場的生鮮蔬果，如美生菜、胡蘿蔔；龍宏醬業的醬菜系列產品，拉麵筍、香脆筍等產品，堅持傳統技術，提供自然傳統的台灣味；可味公司的苦茶油、麻油系列產品；正純食品的蜂蜜、水果醋產品等。

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