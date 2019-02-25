爭取進軍東京奧運食材 台灣農產館日本亮相

2019-02-25 14:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會為爭取進軍東京奧運大會餐飲使用台灣食材，首度籌組台灣農產館，以國家隊方式參加2019東京國際食品展，農委會表示，不但要展現我國農產品獲得國際驗證成果，還要爭取納入東京奧運食材。

日本是台灣農產品出口第二大市場，去年銷日金額達9.2億美元，較2017年成長6%，去年蜜棗和冷凍釋迦在日本初登場就大受歡迎，農委會指出，為了開拓農產品日本市場，並爭取供應東京奧運食材，今年首度籌組台灣農產館，參加3月5日到8日在日本千葉幕張展覽館舉辦的「2019東京國際食品展」（Foodex Japan）。

日本東京奧運將在明年夏天舉行，大會要求供應餐飲使用的食材必須符合全球良好農業規範（Global G.A.P.），或通過東京奧運組織委員會審認的驗證制度，農委會說明，為使我國農產品符合東京奧運食材供應資格，農委會不但已將我國產銷履歷驗證制度送請日方審認外，同時也輔導國內具潛力業者申辦GLOBAL G.A.P.驗證，並希望藉由此次參加2019東京國際食品展進行宣傳推廣。

農委會表示，東京國際食品展是亞洲最具規模的專業食品展，每年參觀買家超過7萬人次，其中約87%是日本當地食品通路批發、餐飲服務、製造商與零售業者等，可見這項展覽是各國食品業者開發日本、亞洲及全球市場的重要平台。

農委會說明，展場以「新鮮、信賴、美味」為主軸，規劃「Global G.A.P.專區」及「產業推廣區」，「Global G.A.P.專區」將展示彩色胡蘿蔔、青花菜、美生菜、鳳梨、香蕉等各項生鮮蔬果，以及去年在日本初登場即獲得熱烈關注的蜜棗及冷凍釋迦；至於「產業推廣區」，嚴選符合「優良安全農產品形象」的15家國內優質農產、水產及畜產業者及公協會，產品皆擁有多項國內外認證標章。

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