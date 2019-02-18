雲林縣這個全國第一名 張麗善要通盤檢討改善

2019-02-18 15:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣有很多的第一名，但這個第一導致許多公共工程經常流標、廢標，就是公共工程付款延宕連續多年都是全國第一名，雲林縣長張麗善今天宣布便民新措施，將加速核發建照、提升付款效率，希望能吸引廠商至雲林投標或投資。

張麗善表示，雲林縣公共工程付款延宕是全國第一名，她要求業務單位比照6都簡化行政流程，縣府已在2月11日修正「雲林縣政府工程採購估驗付款及竣工驗收作業程序」，未來新增估驗付款改為書面審查，修改初驗規定，提高辦理初驗的契約金額等方式，提升工程付款速度。

縣府工務處長汪令堯表示，需辦理初驗的契約金額已由原先1千萬元提高至5千萬元以上，所節省下來的人力，將用以落實監督監造單位及施工廠商提升工程施工品質。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，未來雲林縣建都市計畫以外地區5層以下非供公眾使用的建造執照，縣府已委任各鄉鎮公所，民眾可直接向縣府或鄉鎮公所掛號辦理，縣府將藉「封圖制度」環境影響評估、水土保持、都市設計審議等平行分會審查，同時結合落實建築師公會審查由建築師簽證負責，加速建照核發時程。

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