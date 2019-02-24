新竹公園櫻花滿開 民眾雨中賞櫻

2019-02-24 12:48

〔記者王駿杰／竹市報導〕睽違兩年的新竹公園賞花季回來了！目前新竹公園內總數約有850棵櫻花樹，竹市府今天辦理賞花季活動，雖然天公不作美，雨勢不斷，卻澆不熄賞花民眾的熱情，仍有不少人撐著傘在雨中浪漫賞櫻，一旁的風livehouse也輪番上陣多場音樂藝術表演，為新竹公園增添假日熱鬧氣息。

市長林智堅指出，耗資6億元的新竹公園再生跨域亮點工程歷經1年多施工，去年9月底開放「麗池園林」更恢復園林水岸景致，強調自然、綠色、親水，除保留古蹟與老樹，也延續櫻花景觀，創造櫻花坡意象，讓民眾可在櫻花季節以不同高度欣賞櫻花之美。

城市行銷處指出，每年2、3月正是新竹公園櫻花綻放的季節，市府特別規劃「新竹賞花季」系列活動，今天「野餐日」邀請民眾造訪新竹公園，雖遇上陰雨，將表演舞台移至室內場地風livehouse，但仍邀請藍色警報、達康.COME、廣原會三味線、凹與山、安妮塔克及街頭雜耍等表演者，帶給民眾熱情。

城銷處表示，3月9日將辦理「健行趣」活動，會將十八尖山幸福亭當成起點，沿線安排5處闖關卡，只要過關就可領取小樹苗，過3關還可抽新竹在地美味早餐兌換卷。

另外，竹市暖冬加碼也會補助到3月3日，歡迎民眾來新竹公園賞花或參加十八尖山健行闖關活動，一同感受春意生機盎然的新竹美景。

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