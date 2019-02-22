新竹新景點 頭前溪畔櫻花廊道令人驚艷

2019-02-22 12:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹又多了一處賞櫻勝地！頭前溪自行車道沿線目前正值櫻花盛開，經第二河川局與新竹市政府精心維護管理，灘岸步道、草皮環境清幽，非常適合民眾全家散步賞花、野餐、單車族及攝影愛好一遊。

經濟部水利署第二河川局表示，頭前溪係大新竹地區最重要河川，長久以來第二河川局積極整治管理，以維河防安全及營造優質水岸河川環境景觀。近期新竹地檢署檢察官許大偉積極指揮各單位，偵辦頭前溪左岸頭前溪橋下長期遭大型機具、貨櫃屋及大貨車等占用等違法案件後，經第二河川局配合進行拆除騰空及整理，高灘地已恢復乾淨樣貌。

新竹市政府去年提報爭取前瞻計畫「全國水環境改善計畫」，水利署也核定新竹市頭前溪左岸水環境改善工程計畫，包括頭前溪橋下簡易綠美化、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸水岸指標導覽系統設置計畫及頭前溪堤後坡環境改善等計畫，業多已竣工。

後續新竹市政府又提報前瞻計畫「全國水環境改善計畫」二期，計核定有新竹市頭前溪左岸水環境改善工程計畫，包括新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化工程、新竹左岸沿線景觀改善等工程，新竹市政府並請市府環境總顧問指導工程規劃設計，以期改善既有頭前溪水岸環境，以多目標使用的休閒河濱公園，目前市府各局處已辦理發包作業，第二河川局積極配合市府申請頭前溪河川公地許可使用，以利前瞻計畫順利推動。

第二河川局積極整治之下，頭前溪自行車道沿線正值櫻花盛開，無論是灘岸步道、草皮環境清幽，都非常適合民眾全家散步賞花、野餐、單車族及攝影愛好一遊。二河局表示，將持續協調政府、檢警、環保單位及熱心民眾共同配合維護，打造頭前溪運動休閒綠廊。

新竹賞櫻新景點 ，頭前溪橋河畔騎自行車賞櫻花廊道令人驚艷！（記者蔡彰盛翻攝）

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