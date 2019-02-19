「櫻」浪來襲！中壢這座公園 200棵櫻花即將開好開滿

2019-02-19 21:24

〔記者李容萍／桃園報導〕賞櫻真的不必出遠門！農曆春節連假過後，桃園市中壢區公園、社區的櫻花陸續盛開，其中，中壢後站的莒光公園栽種許多植物，以櫻花最多，約有200棵，也是南桃園著名的市區賞櫻據點，目前花開2、3成，以緋寒櫻（山櫻）、八重櫻居多，沿著貫穿公園的黃屋庄溪兩側繽放粉紅花海，許多櫻花含苞待放，預計24日約可開滿5成，今年花期可望持續3月中旬。

在地普強里長江長榮說，莒光公園佔地約2公頃，屬於長條型公園，中間被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，中段兩側為幸福街、杭州路。約19年前，原址還是都市計畫劃餘地，淪為荒廢農田、竹林和垃圾堆，中間穿越的黃屋庄溪又髒又臭，社區居民看不慣髒亂的環境，出錢出力整理，爭取公所加以整修，這幾年搖身變成後站可以休閒、遊憩的美麗公園。

普強里辦公處也利用小型工程款，逐年種了約200棵櫻花，每年櫻花盛開時，還贏得櫻花公園美名；居民樂得就近賞櫻，也吸引外地遊客包車前來拍照，甚至成為拍攝婚紗照的熱門據點。

江長榮說，莒光公園的地磚平坦，種植許多花花草草，草坪也維護很好，園內有很多遊戲、健身設施，適合一家老小前來遊賞，還有一個「LOVE」愛的標誌，也適合情侶拍照、打卡。

時值莒光公園櫻花盛開最美的時節，普強里辦公處訂24日下午3點在公園舉辦櫻花音樂會，邀請社區歌唱班、舞蹈班接力表演古箏、爵士鼓、薩克斯風、日本舞等，現場並提供免費爆米花、飲料和摸彩活動，歡迎大家相約櫻花樹下同樂。

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