櫻花綻放了！竹市市邀新竹公園賞櫻

2019-02-20 12:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市百年新竹公園的櫻花綻放了，去年因新竹公園跨域亮點再生計畫工程封園1年，今年在工程完工後，新竹公園的櫻花季又重新開放了，隨著春暖花開，市長林智堅今天在新竹公園櫻花樹下品茗、賞櫻，邀請市民廿四日、週日來新竹公園野餐，感受櫻花樹下的愜意與悠閒。

林智堅說，耗資6億元的新竹公園跨域亮點再生工程，經過1年多施工，去年9月底開放的「麗池園林」除恢復園林水岸景緻，還強調自然、綠色與親水，且保留古蹟和老樹，其中新竹公園入口的景觀大階梯弧形牆也展現新竹風的意象，如今櫻花盛開，從農曆春節過後，已有很多遊客來賞櫻，市府週日在新竹公園舉辦野餐音樂趴，邀請市民一同來賞櫻、野餐、品茗。

市府城銷處表示，每年2、3月是新竹公園櫻花綻放的季節，包括十八尖山杜鵑花、茶梅等樹都已百花盛開，市府將舉辦一屑列的賞花季、拜訪春天系列活動，24日第一場活動就選在新竹公園的櫻花樹下，當天上午11點，邀請市民自備野餐墊、與家人、朋友、情人，在圓形舞台區的草地野餐。

野餐活動上還可聽音樂，像是藍色警報、達康.COME、廣原會三味線和街頭雜耍等演出，並有春日市集，還精選春日甜點、咖啡、輕食，及知名飯店的限量野餐，更有藺草編織、苔球製作、身體彩繪及園區導覽等，歡迎市民一起來體驗，即使傍晚下班，也可到新竹公園欣賞夜間櫻花不同的美景。

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