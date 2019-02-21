淡水天元宮賞櫻 捷運轉乘增接駁車

2019-02-21 12:04

〔記者何玉華／新北報導〕因應淡水天元宮櫻花季遊客人潮，新北市交通局自2月28日至3月31日起推出「捷運淡水站-天元宮」及「輕軌淡水行政中心站-天元宮」兩條接駁公車，民眾可以多加利用。

兩條接駁公車首班車為早上8點，分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午5點，由天元宮發車；「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10至15分鐘一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分鐘一班，並視人潮機動調整班距，希望以快速的接駁，減少民眾自行開車造成塞車或者停車困難。

新北市交通局局長鍾鳴時說，往年只有捷運淡水站至天元宮的專車，今年配合淡海輕軌通車營運，另新闢「輕軌淡水行政中心站-天元宮」接駁公車，民眾利用輕軌在沿線景點遊玩，如果要去賞櫻只要到「輕軌淡水行政中心站（V07）」轉乘天元宮接駁公車，不用再到淡水站搭車。

另外，接駁公車與輕軌間轉乘也有1小時內轉乘優惠，也可使用1280定期票。除了兩條捷運轉乘接駁公車，另外還有既有路線866、875、876、877等市區公車可上山賞櫻。

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