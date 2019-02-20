邊緣戶住家髒亂竄鼠蟑 苗栗智能障礙志工助清掃

2019-02-20 21:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市71歲黃姓社會邊緣戶，與病妻扶養重度身障兒子，雖有經濟收入及相關社福補助，但卻無力打掃屋內環境，使得住家堆滿雜物垃圾、廚餘，散發惡臭、孳生蚊蟲，生活品質極差；阿昌清潔庇護工場今早]自發帶著智能障礙的學員捲起袖腕，齊幫黃阿伯住家清理消毒，預計一週內使環境煥然一新。

客廳堆滿雜物及垃圾，廚房內鍋碗瓢盆盛著廚餘堆放在地上，蚊蠅到處飛舞，搬開家具成群蟑螂四竄，老鼠、野貓也跑進屋內，二樓重度身障兒子房間更為髒亂，地板滿是汙垢穢物，飄散濃濃惡臭。

為了協助改善社會邊緣戶的居家環境，苗栗縣唯一的庇護工場「阿昌清潔庇護工場」帶領著智能障礙學員，在華山頭份站長林芝羽陪同下，到黃阿伯家中，先清點家中堪用家具後，再逐一將堆積成山的雜物清出，後由頭份市公所清潔隊協助清運。

阿昌清潔庇護工場業務經理呂文國說，身心障礙學員培養工作技能後，也希望能回饋社會，因此從去年就與華山合作，讓學員們協助打掃、消毒長輩住家，今年目標完成35戶環境清潔，不僅使學員發揮一己之力，同時感受助人的喜悅。

林芝羽表示，訪視許多邊緣或弱勢長輩，經常發現因長期堆積雜物導致無力清潔，嚴重影響生活品質，此次除了協助清理外，也會對屋主多加輔導，建立環境衛生觀念。

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