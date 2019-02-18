與男友交往5年愛液都不足！女大生做10分鐘崩潰痛哭

2019-02-18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕1名與男友交往5年的女大學生，透過社群媒體分享令她相當苦惱的性事，她表示「我本身不太會分泌愛液」，在男友性器插入後也只有「摩擦生熱」的感覺，並沒有舒服感，5年來一直都是這樣，龐大的壓力讓她在做愛中途崩潰痛哭。

女大生在《Dcard》發文指出，近期內因情人節，情趣用品業者生產的溫熱潤滑劑有折扣，因此貼心的男友想幫助自己解決愛液不足的問題，起先用手指掏弄陰道，「真的有熱熱的感覺，可是說實在我真的不是很舒服」，男友有所察覺，「但這感覺是我能接受的，因為不是痛」。

接著2人從開始交合到過了10分鐘後，男友問自己舒不舒服，但女大生的感覺一如往常「一直都覺得像摩擦生熱」，這句話過去他們做愛時也多次說過，心中的壓力此時開始爆發，女大生在男友面前崩潰痛哭，「難過自己為什麼會這樣，根本做不下去」。

同為女大生的網友們紛紛留言建議「換男友」、「前戲做足」、「食療」，當事者認為是因為男友與自己相當穩定也非常貼心，才令自己想要寬衣解帶翻雲覆雨，因此不考慮換男友，目前已與對方說好要看醫生，至於為何拖了5年才想要解決問題，女大生表示原先以為「我們可以自己找到方法」，但現在已開始認真思考此事。

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