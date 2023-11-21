台東首家零碳商店揭牌 喝咖啡挺環保

台東首家「零碳商店」揭牌，副縣長王志輝（右三）前往慶賀。（記者陳賢義攝）

2023/11/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣府輔導在地深耕永續農業的小農「日出禾作社」生產濾袋咖啡產品，經過實地量測，通過ISO14067碳足跡國際驗證，並以自願減量方式購買碳權抵換，達成全國首件「零碳咖啡」商品，副縣長王志輝昨為台東首家「零碳商店」揭牌，並沖煮全國首杯零碳咖啡。

關山小農生產濾袋零碳咖啡

關山鎮電光里是個恬靜安詳的阿美族聚落，因當地泥火山地形及日出較早特色，被稱為「雷公火」或「日出」。電光咖啡緣起於日治時代「東台灣珈琲産業株式会社」，並設立日之出農場，全盛時期栽培面積曾達八百四十一公頃，開啟電光咖啡黑色傳說。後因戰爭，咖啡產品失去市場轉作其他糧食與經濟作物，直至近代電光農友在部分不利灌溉田區復耕有機咖啡樹，但年生產量僅數百公斤。

為讓八○年代電光咖啡風華再現，並接軌未來世界淨零碳永續農業潮流，縣府輔導日出禾作社推出全國首件「零碳濾袋咖啡」，展現小農對於世界淨零永續農業的努力，更顯示碳經濟並不是專屬於大型企業，在面臨嚴峻氣候變遷挑戰下，每個人都可透過日常經濟交易支持各項淨零行動。

咖啡豆以自然農法有機種植

環保局表示，業者與許多小農一樣，一直致力於減少溫室氣體排放，友善這片土地，日出禾作社咖啡豆秉持自然農法有機種植，獲慈心有機及慈心綠色保育驗證。

環保局今年投入此次示範計畫，考量我國碳權交易所尚未正式營運，因而從新加坡氣候影響力交易所購買美國混凝土二氧化碳封存碳權，轉贈予日出禾作社，生產超過一千三百盒（十入）零碳濾袋咖啡產品。

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