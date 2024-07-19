台東青年工藝營 李筱媛、張雅芸創作奪金獎

文化處表示，活動成員如同台東所撒下的種子，期望能在各地發芽。 （記者劉人瑋攝）

2024/07/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕為提升台東工藝創作量能，台東縣政府辦理為期十一天的青年工藝設計營，十八日在台東美術館園區舉行決賽頒獎暨展覽開幕，由縣長饒慶鈴頒發金、銀、銅三獎及佳作，總獎金達二十萬元，期盼這群來自全國各地的年輕創作者藉由在台東創作，將台東元素推廣至各地。

族韻變奏 鐵環串琉璃珠難度高

結果由「角琉璃」工坊的學員李筱媛與張雅芸共同創作的《族韻變奏》奪下金獎，獲得獎金八萬元。二人是實踐大學應屆畢業生，作品是由鐵環串起琉璃珠形如披肩，是遇豐收祭以傳統服披肩為原形而作，最麻煩是琉璃珠表面需有立體線條並如傳統十字繡，又不能在燒製時全部融為一體呈球狀，頗具難度。

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活動從全台八十多位報名青年篩選出廿七人，並媒合至全縣五工坊，配合雙導師制，從學於在地工藝師，再各配一專業設計導師修正與指導。

部落生活汲取靈感 融入作品

部落生活經驗也成創作來源，有創作者向族人索取舊衣物，經拆解以傳統羊角勾法織成另件衣物；也有學員隨著部落業師上山打獵，看到獵物在夜間發亮的雙眼，在皮革製品上也鑲上如當時所見的眼珠飾品，頗有童趣。

作品「織心」如「情人袋」造型，卻是以羊角勾織而成，期間只要稍不完美，就剪掉重作。創作者想表達人與人之間連結，創作者在金崙部落期間經過小米收穫祭，陌生族人無視其漢人身分邀請協助鋪平小米，作品象徵無論種族都能連結。

縣府︰盼推廣台東元素至各地

「沙拔壤工坊」羅安聖表示，能不斷接觸年輕人和新思維也為在地創作者帶來新想法與創作刺激，教學相長。台東縣文化處長李吉崇說，這項活動如同播種，難一蹴可幾，為在地帶來新思維同時也期盼這些撒向各地的種子未來能各自發芽，在創作中皆可見台東元素。

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