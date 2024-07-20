挹注3200萬 長濱農會加強冷鏈設備

用長濱米製作的爆米花，再和上紅藜或花生，呈現當地農產品多樣化。（記者劉人瑋攝）

2024/07/20 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨農糧署在遙遠的長濱鄉舉辦市集活動，與會來賓表示，就是因為地處偏遠，反而是全台東最少人為干擾、遊客少且乾淨之地，但如此也讓此地的優質作物被忽視，因此農政單位共挹注三千二百萬元加強冷鏈設備，讓貨品能順利且衛生的運出去，或是長期保存等待購買。

地處偏遠 優質作物常被忽視

縣府農業處代表昨在活動中指出，台東空氣和水質是全台前段班，長濱更是全縣前位，因為人為干擾少，但也因沒遊客，農產行銷更不易。地處偏遠，返鄉青農也只能「偶爾返鄉」。把長濱米做成冰淇淋的青農李富權說自己是「四海為家」，偏鄉農產無法獨自存活須打團體戰、讓都市認識，因此常常在外地跑業務，如今許多大百貨公司都可望設立販售。

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降低農產品損耗 延長保存期限

為讓產品能銷售較遠的地方，農糧署東部分署近年來輔導長濱鄉農會，投入補助逾二千五百萬元、農會挹注七百萬元用於建置農糧加工及冷鏈設備，包括大型冷藏庫、循環式烘焙系統、雜糧真空包裝機和茶包填充系統等先進設備，降低農產品損耗，延長農作物保存期限，並增加了供需調配的靈活性。

食農教育 多種雜糧融入產品

此外，農會還透過辦理各類作物栽培技術講習，提升農友的栽培及田間管理技術，讓農產品的品質和產量都有顯著提升，東區分署與長濱鄉農會合作舉辦了行銷推廣及食農教育活動，又因當地一期作，期間多種雜糧融入產品，如傳統爆米香、米雜糧冰淇淋及紅藜糯米釀，呈現當地農產品的多樣化加工和生產能力，及推動農村經濟的發展和社區的活力再現，達到產業六級化的目標。

濱位在台東、花蓮交界，遊客較少、行銷不易，農政單位挹注冷鏈協助農產保存、運銷。（記者劉人瑋攝）

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