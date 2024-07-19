高中輟學9年 王天鳳苦讀變老師

王天鳳（左）靠著朋友鼓勵及導師戴怡屏（右）的督促，努力翻轉人生。（東商提供）

2024/07/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕親身吃過的苦才知箇中滋味！台東高商進修部商業經營科一○四年畢業生王天鳳，今年錄取國小教師，其實她高中輟學九年期間顧過檳榔攤、網咖，經朋友鼓勵就讀東商進修部技職體系，又在老師鼓勵下跨科系取得教育學程，如今成為老師，翻轉人生。

王天鳳說，老師一直「盧」，「每天唸我、幫我規劃，認為我有能力再往上爬，自己才走到這步，檢視這個成果，我想我也會成為一個『盧』小孩的老師」。

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王天鳳高中讀台南私校，自認叛逆受不了私校高壓氛圍，加上高學費，家中靠母親收入養自己和妹妹，讀三個月就輟學，但眼見大學生愈來愈多，自己高中學歷都沒有，朋友鼓勵下才讀夜校。

當時在東商擔任王天鳳導師的戴怡屏表示，王就讀東商進修部三年維持班上第一，後考進屏東大學原住民專班文化發展學士學位學程，建議修讀教育學程，高興見學生有所成就。

王天鳳說，本想「高中學歷就好，只是難看點」，幸好有老師一路督促、模擬多元入學口試進大學，又鼓勵修讀教育學程，先前當代理教師時，見學生只玩手機、不讀書，也以自身經歷開導，「可能哪天這些孩子就會在學習上發芽」。

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