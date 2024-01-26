啟用才3個月 景美女中地下停車場積水

景美女中地下停車場有多處積水，民眾發文到地方社團抱怨。（截取自木柵社團臉書）

2024/01/26 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕景美女中地下停車場去年十月底才完工舉行啟用典禮，不過日前有網友在地方社團貼出兩則影片，只見影片中景美女中地下停車場地面上有多處大片積水未退。原PO指出，停車場漏水問題嚴重，之前就有地方會一直滴水，長時間滴在停放車輛上恐造成外漆被腐蝕，此外停車場電燈也閃爍不停，種種問題讓他不禁直呼「我們的公共工程出了什麼狀況」？

瓦斯公司施工、測試泳池管破造成

台北市議員耿葳表示，在社團看到民眾貼文後立即邀集停管處、新工處、施工單位、管理廠商與校方到現場會勘找出漏水原因，發現積水最嚴重的地方源頭有兩處，管理室門口前車道與旁邊停車格積水，是瓦斯公司鑽孔安裝訊號線PVC管破裂雨水滲漏所造成，校方已請廠商立即改善；另一積水點在廁所前車道與停車格，是因為近日測試溫水游泳池鍋爐接廁所水源蓄水，接水的塑膠管破洞造成，因當下無人監看導致積水範圍擴大，目前已處理完畢。

耿葳︰停車場還沒驗收就開放

但耿葳也指出，她在會勘當下發現新工處與承包廠商正在逐項驗收，才知道該停車場還沒驗收點交完就開放使用，她不禁對此感到納悶，許多公共工程完工後大張旗鼓舉辦啟用典禮，啟用後卻常被抱怨缺失一堆，難道宣揚政績比施工品質還重要嗎？

新工處︰進行分段查驗及點交

對此，停管處營運科長李杰儒表示，接獲民眾反映後已將積水處理完畢，之後也會派員加強停車場巡視。對於耿葳質疑該停車場未點交驗收完就開放使用，新工處南區工務所主任王明輝解釋，該停車場工程共分二期，因一期工程使用單位有先行使用需求，依契約規定工程部分竣工後，如有部分先行使用必要，應先就該部分辦理分段查驗，新工處已於去年九月與相關單位完成分段查驗程序及相關點交作業。

民眾發現景美女中地下停車場有多處積水。 （截取自木柵社團臉書）

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