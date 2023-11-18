藍白合民調協商卡關 朱立倫：從來沒有所謂國民黨要求讓6％

國民黨主張9份民調應該全部採計，「侯柯配」與「柯侯配」是8比1，但民眾黨堅持不採用其中3份民調，如果採計6份民調，結果應該是5比1，若按照民眾黨堅持以正負1.5%決定，結果才是3比3。（國民黨提供）

2023/11/18 12:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午召開「不採納市話民調？6份無爭議民調『侯柯』贏『柯侯』！」記者會，強調國民黨從來就沒有所謂要求民眾黨讓6%或讓幾趴的問題，當初兩黨協商結論就是抽樣統計誤差範圍之內，由「侯柯配」得一點，這在6點協商結論中的第3點寫得非常清楚，所以沒有所謂國民黨要求讓6% 的問題，但民眾黨推薦的專家昨晚堅持柯文哲主張的禮讓3%，是正負1.5%，「這是人工設定的抽樣誤差」。

朱立倫強調，在總共9份民調中，「侯柯配」與「柯侯配」的比較應該是8比1，但民眾黨堅持不採用其中3份民調，3位民調專家把這3份先擺在一邊，另外6份民調，按照民眾黨堅持以正負1.5%決定，「侯柯配」與「柯侯配」是3比3，但學者專家根據統計誤差認定，結果應該是5比1，過程中他有通過2次電話了解狀況，但可惜昨晚無法連絡到柯文哲本人，民眾黨的專家也沒有簽字。

他說，根據統計誤差「侯柯配」與「柯侯配」是5比1，這應該是初步共識，至於保留意見就是民眾黨要求正負1.5%，這時候才會變成3比3，而國民黨保留的部分則是9份民調應該全部採計。

朱立倫指出，所謂抽樣誤差要看樣本數來決定，如果1068份就是正負3%，如果2000份左右，會是正負2.2%，3000份是正負1.74%，4250份是正負1.5%，15日兩黨協商當天他有跟柯文哲說明，並強調大家不要再討論讓幾趴的問題，就尊重統計結果，每一份民調都有寫明統計誤差，只要在誤差範圍內的就是平手，就由「侯柯配」這一組勝出，而且柯文哲在過去幾次談話都有說，只要在誤差範圍內，願意接受「侯柯配」。

他強調，按照目前的解釋有3種情況，如果9份民調都採計，「侯柯配」與「柯侯配」是8比1，若只採6家，是5比1，若按民眾黨要求誤差範圍正負1.5%，則是3比3，他希望雙方儘快坐下來，讓「小小的爭議」儘快化解，一起組成團隊共同打拼勝選。

面對媒體詢問，柯陣營是否在玩數字遊戲？朱立倫沒有正面回應，只說大家不必特別去改變遊戲規則，國民黨與民進黨黨內初選時做民調，就是先對比，再做互比，應該依照專業來認定。

媒體追問，柯文哲過去說相信科學，但現在卻堅持柯辦的標準，如果堅持下去，該如何解套？朱立倫則說，只要心中有大我、人民，什麼問題都可以解決，如果心中只小我，什麼問題都可以創造出來，這就是國民黨面對問題時的基本態度，他相信柯文哲與侯友宜都認為，為了台灣人民必須要合，雖然大家都有壓力，但仍應努力往合的方向做，雙方要多溝通，達成共識，從今天上午5點多開始，他就已經在聯絡各方的朋友，希望儘快促成雙方坐下來談。

針對藍白合民調爭議，國民黨主席朱立倫18日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

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