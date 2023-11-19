台南胡麻季開幕 請吃麻油海鮮粥

斥資千萬打造的農食選務所落成。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/19 05:30

善化農會美味行銷 用料豐富不手軟 民眾直誇好吃

〔記者吳俊鋒／台南報導〕二○二三台南胡麻季開幕，善化胡麻節昨天打頭陣，特地準備一五○○份「雞茸干貝麻油海鮮粥」提供民眾品嘗，美味行銷很成功，滿滿人潮並帶來買氣。

安定今接棒 西港12月2日舉行

南市農業局統計，台南胡麻栽種面積逾一五○○公頃，全國居冠，佔了七十四％之多；台南胡麻季由善化胡麻節開場後，安定胡麻節今天接棒登場，西港胡麻節十二月二日舉行，推廣特色農產。

善化區農會斥資千萬元改建的展售館「農食選物所」也在昨天啟用，農會總幹事楊耿榮說，在農業部補助經費下，內部空間大改造，變身星級購物中心，展售產品齊全、設備新穎，方便民眾購物。

今年的善化胡麻節主題為「新芝所饗」，副市長葉澤山稱讚台南國產胡麻品質最讚、胡麻油最香，是民眾在冬令進補最佳選擇，並有學校、社團才藝表演和專業級的歌手演唱，炒熱氣氛；現場還有胡麻油、芝麻醬與棉花糖的手作體驗，深受親子歡迎。

胡麻料理部分，有別於以往常見的麻油雞湯，這次農會全新推出雞茸干貝麻油海鮮粥，用料豐富不手軟，麻油香噴噴，農會請客大方送，民眾大快朵頤，直誇「好吃」。農食選物所展售自家產品打折優惠慶祝開幕，也吸引購物人潮，成功帶動買氣。

斥資千萬改建 農食選物所啟用

善化區農會計畫重建茄拔的冰品展售中心，經費需要三千萬元，農會爭取農業部補助七成，讓計劃順利進行。出席胡麻節開幕的農業部輔導司長陳俊言指出，在立委郭國文積極爭取下，中央相當照顧基層農會，只要對地方發展有效益的，將全力挹注經費。

善化區農會準備一千五百份「雞茸干貝麻油海鮮粥」，美味行銷。（記者吳俊鋒攝）

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