破蛋了！大學分科測驗放榜 成大歷史系45名全招滿

今日大學分科測驗放榜，成功大學歷史系45個名額滿招。 （記者洪瑞琴攝）

2024/08/15 10:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（15）日大學分科測驗放榜，之前申請入學統一分發放榜時，成功大學歷史系分發人數0，這次終於「破蛋」，45個名額全招滿，打破「外界的誤會」！

今年大學申請入學分發放榜，成大歷史系分發人數0，國立大學的科系竟沒人想要念？跌破眾人眼鏡。成大分析表示，在AI浪潮下，原因可能與學生對未來就業的趨勢變化、學生來源減少，以及「重榜」有關，申請入學每名學生最多可報名6個校系，學生多會把握機會多填、多參加甄試。

成大表示，加上上次申請入學的缺額都回流分科測驗，這次放榜共有45名全招滿，仍是吸引考生就讀意願。至於最低錄取分數，全部46個系所，有考3科也有考5科，而且還有各科系加權不一樣，很難做比較，目前大致上中文系考3科，國文科有加權1.5倍，錄取分數是168分。

成大歷史系表示，讀文科仍是有生涯發展前景，一直努力與社會脈動連結並開展自身多元特色，例如每年跨系所同學製作「歷史公演」、關切知識平權、關注轉型正義與人權議題。南部包括台灣歷史博物館、南市文化局、市立博物館、中研院南院人社基地等，南部特有文化資源融入教學研究中。近年來也已規劃不同數位人文課程，例如「史學研究的數位工具」思考AI帶來的機會與挑戰。還有因應高齡化趨勢「照護歷史學」，將歷史教學活動帶進長照現場，讓歷史學與社會發展緊密結合。

今日大學分科測驗放榜，成功大學歷史系45個名額招滿。 （記者洪瑞琴攝）

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