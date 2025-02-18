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    台南以北今低溫13度 明短暫回溫、週五又有冷氣團來襲

    今日白天北部、宜花地區偏冷，高溫約16到19度。（資料照）

    今日白天北部、宜花地區偏冷，高溫約16到19度。（資料照）

    2025/02/18 06:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區約15、16度，冷氣團影響加上雲量偏多，白天北部、宜花地區偏冷，高溫約16到19度，其他地區溫度也略降，不過高溫仍有21到23度左右。離島部分，澎湖全天14至17度、金門11至17度、馬祖9至11度。

    天氣部分，在大陸冷氣團影響下，台灣附近水氣增多，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區容易出現局部較大雨勢，中部以北山區及馬祖則有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

    空氣品質方面，宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

    週三（19日）清晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。北部及東北部12至21度，中部13至22度，南部14至23度，花東15至22度。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛且雨勢較大，中部以北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

    週四（20日）各地早晚較涼，白天高溫進一步回升。週五（21日）將會有另一波大陸冷氣團南下，週六（22日）至下週一（24日）受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，迎風面水氣偏多。北部及東北部11至18度，中部13至21度，南部14至23度，花東15至22度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

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    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    15 ~ 17 14 ~ 22 16 ~ 22 15 ~ 19

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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