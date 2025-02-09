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    最強寒流發威！日本東北各地積雪「突破300cm」 刷新歷史紀錄

    福島縣各地因連日降雪，導致神社、城堡等傳統建築被大雪覆蓋，甚至出現超過300公分的雪牆。（圖擷取自@hanitsu_jinja、@tsurugajo1965 社群平台「X」，本報合成）

    福島縣各地因連日降雪，導致神社、城堡等傳統建築被大雪覆蓋，甚至出現超過300公分的雪牆。（圖擷取自@hanitsu_jinja、@tsurugajo1965 社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/09 18:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到入冬最強寒流影響，日本各地持續降下大雪，其中東北地區許多城鎮紛紛出現積雪超過300公分的情況，青森縣酸湯更在今（9）日上午更被測得高達394公分的積雪量，刷新觀測史紀錄。日本氣象廳預測，這波寒流預計在明（10）日趨緩，呼籲各地民眾持續留意天氣狀況，非必要避免外出。

    綜合日媒報導，氣象廳指出，冬季型氣壓分佈趨於緩和，目前西日本地區與關東甲信地區已度過大雪高峰期；但靠近日本海沿岸一側的山沿地區、北日本等地區，其上空約5000公尺處因流入零下39度的強烈寒流，導致這些地區在今日仍持續出現降下大雪，甚至出現破紀錄的積雪量。

    截至9日上午8點，部分地區的24小時累計降雪量，深度超過或逼近300公分。根據觀測資料顯示，青森縣酸湯地區測得394公分、新潟縣魚沼市守門315公分、山形縣大藏村肘折311公分、山形縣西川町大井澤310公分、新潟縣津南町292公分。

    氣象廳也預測，10日清晨各地的24小時累計降雪量，分別為東北地區50公分，關東北部、新潟縣以及岐阜縣40公分，長野縣、北陸地區以及近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。

    受到積雪影響，日本各地民眾紛紛在社群平台發文，分享所在地區各種驚人的超高雪牆照或影片。另外，位在福島縣豬苗代町的土津神社也分享，神社建築出入通道已被比人還高的的雪牆掩蓋，因此巫女等神職人員必須徒手挖雪才能進入。

    青森縣酸湯在今（9）日上午被測得高達394公分的積雪量，刷新觀測史紀錄。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）

    青森縣酸湯在今（9）日上午被測得高達394公分的積雪量，刷新觀測史紀錄。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）

    群馬縣知名觀光勝地草津溫泉，多量停在室外停車場的車輛遭大雪掩蓋。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）

    群馬縣知名觀光勝地草津溫泉，多量停在室外停車場的車輛遭大雪掩蓋。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）

    日本世界遺產之一、飛驒地區的白川合掌村，當地不少建築物屋頂出現驚人的積雪量。（圖擷取自@kataribe1388 社群平台「X」）

    日本世界遺產之一、飛驒地區的白川合掌村，當地不少建築物屋頂出現驚人的積雪量。（圖擷取自@kataribe1388 社群平台「X」）

    位於滋賀縣與京都府交界處的比叡山，當地著名寺院「延暦寺」的石雕動物也累積厚厚雪堆。（圖擷取自@enryakuji_hiei 社群平台「X」）

    位於滋賀縣與京都府交界處的比叡山，當地著名寺院「延暦寺」的石雕動物也累積厚厚雪堆。（圖擷取自@enryakuji_hiei 社群平台「X」）

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