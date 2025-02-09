最強寒流發威！日本東北各地積雪「突破300cm」 刷新歷史紀錄
福島縣各地因連日降雪，導致神社、城堡等傳統建築被大雪覆蓋，甚至出現超過300公分的雪牆。（圖擷取自@hanitsu_jinja、@tsurugajo1965 社群平台「X」，本報合成）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕受到入冬最強寒流影響，日本各地持續降下大雪，其中東北地區許多城鎮紛紛出現積雪超過300公分的情況，青森縣酸湯更在今（9）日上午更被測得高達394公分的積雪量，刷新觀測史紀錄。日本氣象廳預測，這波寒流預計在明（10）日趨緩，呼籲各地民眾持續留意天氣狀況，非必要避免外出。
綜合日媒報導，氣象廳指出，冬季型氣壓分佈趨於緩和，目前西日本地區與關東甲信地區已度過大雪高峰期；但靠近日本海沿岸一側的山沿地區、北日本等地區，其上空約5000公尺處因流入零下39度的強烈寒流，導致這些地區在今日仍持續出現降下大雪，甚至出現破紀錄的積雪量。
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截至9日上午8點，部分地區的24小時累計降雪量，深度超過或逼近300公分。根據觀測資料顯示，青森縣酸湯地區測得394公分、新潟縣魚沼市守門315公分、山形縣大藏村肘折311公分、山形縣西川町大井澤310公分、新潟縣津南町292公分。
氣象廳也預測，10日清晨各地的24小時累計降雪量，分別為東北地區50公分，關東北部、新潟縣以及岐阜縣40公分，長野縣、北陸地區以及近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。
受到積雪影響，日本各地民眾紛紛在社群平台發文，分享所在地區各種驚人的超高雪牆照或影片。另外，位在福島縣豬苗代町的土津神社也分享，神社建築出入通道已被比人還高的的雪牆掩蓋，因此巫女等神職人員必須徒手挖雪才能進入。
#八甲田 #酸ヶ湯 の #定点写真— Yuji Tsugawa八甲田山登山·ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞ （@yunjii7920） February 9, 2025
2/9 午前9時の天候
雪
−7℃
風やや強
積雪394cm
おはようございます
時々強い吹雪になります
今日の予報は
雪
最高気温−7℃
路面圧雪
降雪とともに霧も出ているので時々視界がものすごく悪くなるときもあります。運転気をつけてお越しください。#八甲田山 pic.twitter.com/n3ehgE9Y4a
雪が見たい人にお裾分けします❄️— DAISUKE. （@Bowl_GT822） February 8, 2025
屋根から落ちた雪で2mくらいになってる
除雪作業に疲れたのでもうこんなにいらねーです???? pic.twitter.com/n3AUNvrFve
これ分かりにくいんだけどさ、— うぱ （@upa_10932157） February 9, 2025
ちょっと細い歩道とかこんなんでさ（高さ2m）
雪壁の右側普通に車道なんだけど、一通みたいな狭さでさ、ここ1週間毎日生きるのが辛い???? pic.twitter.com/hhonhZOBeF
この大きな雪の山の中には車が。。。— 左近 - 会津 （@21sakon） February 7, 2025
ここは会津若松駅前の有料駐車場
こんな状態で何日停めておくのだろうか
雪から掘り出すのもひと苦労ですね
駅前もかなりの積雪です#会津若松市 #大雪 pic.twitter.com/JwIzVODmcA
皆さんお待ちかねの、雪のレーシングコースの画像をどうぞ。— 鈴鹿サーキット Suzuka Circuit （@suzuka_event） February 8, 2025
「熟練者であれば積雪状態でもラインを走れる！」
というメッセージをスタッフよりいただきました。#鈴鹿サーキット pic.twitter.com/w3JDkJPUSt
比叡山も雪が積もり、雪景色となりました。ご来山の際は、お気をつけてお越しください。#比叡山 #延暦寺 #雪 #雪景色 #風景 #景色 #冬 #銀世界 pic.twitter.com/XnTen24Xr7— 延暦寺【公式】 （@enryakuji_hiei） February 8, 2025
朝から現在までで車には40cmほどの雪が積もっていて埋まりかけている車も????駐車場ではスタッドレスタイヤでも進まなくなってしまっている車が続出しています。運転には十分お気をつけください#草津温泉スキー場 #草津温泉 #スキー場 #大寒波 #積雪 pic.twitter.com/RGcxarPoSJ— 草津温泉スキー場 （@snowspa932） February 8, 2025
比叡山も雪が積もり、雪景色となりました。ご来山の際は、お気をつけてお越しください。#比叡山 #延暦寺 #雪 #雪景色 #風景 #景色 #冬 #銀世界 pic.twitter.com/XnTen24Xr7— 延暦寺【公式】 （@enryakuji_hiei） February 8, 2025
おはようございます— 【鶴ヶ城公式】会津若松城 （@tsurugajo1965） February 8, 2025
本日（2/8）の鶴ヶ城です????
朝は一瞬だけ晴れていました☀️
（11:00現在 吹雪） pic.twitter.com/lR6cuRBRYh
答え— 白川郷 （雛見沢）お土産処 かたりべ （@kataribe1388） February 7, 2025
合掌造りのてっぺんを雪かきしておりましたー????
写真の赤丸した部分。
ここは手作業でないと落ちないのです。
積雪量！！#白川郷 https://t.co/0YHMMQsaAa pic.twitter.com/k8JBv0extm
掘って進む巫女さん#土津神社 #はにつじんじゃと読みます #大雪 pic.twitter.com/9I39nuYf6G— 土津神社|こどもと出世の神さま （@hanitsu_jinja） February 8, 2025
1月の最深積雪が観測史上1位!!— ゆきと支配人 青森網羅/YukitoManager （@yukitomanager） February 6, 2025
大雪の記録を次々と更新し続ける青森をご覧下さい（´・ω・`）
【最深積雪1位】青森駅から酸ヶ湯までドライブ【青森県青森市】8Khttps://t.co/aIKsavr8Xt#青森県 #青森市 #青森駅 #酸ヶ湯 #最強寒波 pic.twitter.com/ClAnv1Pn0I
青森縣酸湯在今（9）日上午被測得高達394公分的積雪量，刷新觀測史紀錄。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）
群馬縣知名觀光勝地草津溫泉，多量停在室外停車場的車輛遭大雪掩蓋。（圖擷取自@yunjii7920 社群平台「X」）
日本世界遺產之一、飛驒地區的白川合掌村，當地不少建築物屋頂出現驚人的積雪量。（圖擷取自@kataribe1388 社群平台「X」）
位於滋賀縣與京都府交界處的比叡山，當地著名寺院「延暦寺」的石雕動物也累積厚厚雪堆。（圖擷取自@enryakuji_hiei 社群平台「X」）