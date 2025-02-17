為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本戶籍國籍欄可填「台灣」 台僑團體感謝日本各界相挺

    圖為日本東京淺草街頭，遠處為東京晴空塔。（美聯社檔案照）

    圖為日本東京淺草街頭，遠處為東京晴空塔。（美聯社檔案照）

    2025/02/17 23:59

    〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕對於台灣人在日本戶籍的國籍標記將不再被迫寫成「中國」，可以用「台灣」二字，在日台僑團體「全日本台灣連合會」今晚以聲明感謝一路以來傾聽台灣人訴求，並採取積極行動為台灣正名奔走的日本各界友人。

    日本法務省預定5月將把戶籍文件的「國籍欄」擴充為「國籍．地域欄」，讓台灣人可以標記出身地為「台灣」，全台連表示，這個好消息讓在日台灣人感慨萬千，雖然是理所當然之事，但這是台灣人第一次可以大聲說出自己的出身地是「台灣」。

    全台連表示，在日台灣人長久以來呼籲日本政府尊重台灣人的身分認同，並要求改正，卻未獲得正面回應。很多在日本生活的台灣人，戶籍被標記為「中國」，有時還被地方公所擴大解釋為「中華人民共和國」，不但經常被誤認為「中國人」，在冾公或被警察臨檢時遭到不必要的困擾和屈辱。

    幸好有日本各界人願意傾聽並理解台灣人的訴求，積極採取行動為台灣正名連署、遊說相關單位，在台灣人力有未逮之處傾全力相挺。在各方的努力之下終於開花結果，為台灣人的尊嚴和名譽開啟了正確認識的道路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播