日本戶籍國籍欄可填「台灣」 台僑團體感謝日本各界相挺

圖為日本東京淺草街頭，遠處為東京晴空塔。（美聯社檔案照）

2025/02/17 23:59

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕對於台灣人在日本戶籍的國籍標記將不再被迫寫成「中國」，可以用「台灣」二字，在日台僑團體「全日本台灣連合會」今晚以聲明感謝一路以來傾聽台灣人訴求，並採取積極行動為台灣正名奔走的日本各界友人。

日本法務省預定5月將把戶籍文件的「國籍欄」擴充為「國籍．地域欄」，讓台灣人可以標記出身地為「台灣」，全台連表示，這個好消息讓在日台灣人感慨萬千，雖然是理所當然之事，但這是台灣人第一次可以大聲說出自己的出身地是「台灣」。

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全台連表示，在日台灣人長久以來呼籲日本政府尊重台灣人的身分認同，並要求改正，卻未獲得正面回應。很多在日本生活的台灣人，戶籍被標記為「中國」，有時還被地方公所擴大解釋為「中華人民共和國」，不但經常被誤認為「中國人」，在冾公或被警察臨檢時遭到不必要的困擾和屈辱。

幸好有日本各界人願意傾聽並理解台灣人的訴求，積極採取行動為台灣正名連署、遊說相關單位，在台灣人力有未逮之處傾全力相挺。在各方的努力之下終於開花結果，為台灣人的尊嚴和名譽開啟了正確認識的道路。

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