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    歐洲軍粗估10萬人！英相願部署「駐烏維和部隊」 波蘭拒絕、德國稱言之過早

    英國首相施凱爾表明願部署軍隊維護烏國和平。（路透）

    英國首相施凱爾表明願部署軍隊維護烏國和平。（路透）

    2025/02/17 22:45

    〔編譯林家宇／綜合報導〕英國首相施凱爾投書《每日電訊報》，表明「準備好且願意派出英國部隊進入烏克蘭領土執行任何和平協議」，促使歐洲國家陸續表態。波蘭已表明不願派兵進駐烏國，德國認為談論此議題「言之過早」。

    施凱爾寫道，「英國準備好扮演領銜角色加速推動烏克蘭的安全保證。這包括對烏國更進一步的軍事支持，英國對此準備提出至少在2030年以前，每年30億英鎊（約1242億台幣）的承諾」、「這也意味著若有需要，準備好且願意藉由在現場部署我國部隊為安全保證做出貢獻」。

    每日電訊報所掌握的可能方案之一，為烏克蘭軍隊駐守在和平協議劃定的新邊界上，歐洲部隊則部署在烏軍後方。目前估計所需的歐洲軍人數為十萬。

    然而，英國軍事在經費和人力上正面臨困境。報導指出，施凱爾仍抗拒軍方高層私下籲請將軍事支出從現行國內生產毛額（GDP）2.3％升高至2.5％以上。以及英國軍隊規模在上個春季降至7.3萬人以下，是自拿破崙時代以來首見。

    施凱爾的表態也對盟國，特別是立場不定的德國帶來壓力。德國政府副發言人霍夫曼說，得先等待並視和平進程如何發展，「接著我們才能商討情況以及如何實行」，認為眼下談論在烏克蘭部署維和部隊「言之過早」。

    波蘭總理圖斯克說，華沙會持續提供基輔財務和軍事支持，但不會讓波蘭部隊進駐烏克蘭領土。

    瑞典外交部長斯典尼嘉德則暗示支持派遣維和部隊。他在廣播專訪上指出，只要協商出一份公平且可長可久的和平協議，那麼「這份協議便需要受到維護，為此我國政府不會排除任何可能性」。

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