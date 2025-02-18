02/18 各報重點新聞一覽

日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

2025/02/18 06:28

自由時報

日本戶籍國籍欄可記載台灣 對台重大正名措施 5月實施

日本法務省預定今年五月修改戶籍相關法令，外國人的「國籍」欄將修改為「國籍．地域（地區）」欄，亦即台灣人在日本戶籍的國籍欄可由現行的「中國」正名為「台灣」，這是繼二○一二年「在留卡（居留卡）」的國籍欄承認台灣人可登錄為「台灣」之後，日本對台重大的正名措施。日媒報導，這是為了顧及台灣人的身分認同。

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不孕補助 去年催生9034名寶寶 計畫上路新高 4對夫妻申請拚第3胎

台灣少子化嚴重，去年龍年效應不再，出生數十三萬四八五六人創下新低，但政府補助「催生」的試管寶寶共九○三四名，卻是擴大人工生殖補助計畫以來的新高；新制上路迄今已生下兩萬多名新生兒，其中六五七對夫妻更迎來第二胎，甚至有四對申請拚第三胎。

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鐵鍊綑綁收容人4個月 高雄龍發堂再爆私行拘禁 法師起訴

專收容精神障礙患者的高雄市龍發堂寺院，再度傳出私行拘禁爭議，寺院內管理幹部心秋法師前年四月起，涉嫌以鐵鍊綑綁收容人於鐵床上長達四個月，橋頭地檢署偵結，依私行拘禁等罪嫌起訴心秋法師。

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聯合報

美中科技戰 習近平會陸科企大咖…馬雲、梁文鋒等成座上賓

中國大陸國家主席習近平昨天在北京民營企業座談會上發表談話，出席的民企涵蓋大陸當前最重要的科技企業，習近平在大陸經濟疫後復甦疲弱，及中美新一輪貿易戰開打之際，親自會見科企巨頭，傳遞北京對民企和科技發展的支持，不言可喻。

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陽光行動／健保30年 邁向永續還是大限？

民國八十四年三月一日，全民健保正式上路。當天聯合報頭版標題「公勞農保畫上句點，全體國民享有同樣醫療條件」，為健保開辦寫下最清楚註解。健保是我國最重要的社會安全工程，保障民眾不因窮困無法得到醫療。如今開辦將滿卅年的全民健保，早已住進加護病房，醫界預言再五年就面臨大限。

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中國時報

配合川普 潛艦國造可能改特別預算

賴清德總統上周宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（GDP）比例，提高至3％以上。國安人士17日透露，國防部會將既有軍購計畫，列入特別預算，爭取今年內通過，一般預算的空間可騰挪出來做更多軍事採購，目前國防部正規畫中。據了解，台美雙方會盡速協商新增的軍售案。

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東亞第一槍 韓國下架DeepSeek

近期大陸AI新創企業DeepSeek（深度求索）的大模型效能引發追捧，但也激起反彈，繼歐美多國稱有國安與個資疑慮而禁用後，韓國個人資料保護委員會（PIPC）17日宣布，DeepSeek應用程式未能符合個資保護規定，15日起被暫停下架，限制新用戶下載。韓國作法，是否在亞洲引發禁用、下架DeepSeek的骨牌效應，值得觀察。

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台灣少子化嚴重，政府補助「催生」的試管寶寶共9034名，卻是擴大人工生殖補助計畫以來的新高。示意圖，當事人與新聞無關。（資料照）

龍發堂地下室鐵床。（記者蔡清華翻攝）

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