柯文哲父親病逝 黃國昌直播哽咽：柯家人為台灣承擔了很多事情

黃國昌在直播中數度哽咽。（圖翻攝自黃國昌YT）

2025/02/18 00:12

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曾反對柯文哲踏入政壇 柯承發：父親因228而死！

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發昨（17）日病逝，享耆壽94歲。新任民眾黨主席黃國昌同日晚間開直播聊到此事，數度哽咽，稱柯文哲一家人見證台灣歷史，從以前的「白色恐怖」到現在的「綠色恐怖」，柯文哲一家人為台灣承擔了很多事情。

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目前因涉貪遭羈押的柯文哲，16日凌晨趕往新竹台大醫院探視病危的父親柯承發，但這次成了最後一面，17日柯父病逝。黃國昌17日接受節目訪問時痛批，柯文哲從政後得罪當道，導致他無法在最後一刻送爸爸最後一段路，並強調柯文哲現在被賴清德政府關押在北所，無法陪在柯父身邊，相信很多白營支持者都會覺得很不捨。

17日晚間黃國昌在YT開直播，一開始先播了民眾黨朱國康去年9月在柯文哲捲京華城、政治獻金假帳案等案後創作的歌曲《猶原徛佇遮》，以及15日為恭喜黃國昌當選黨主席寫的《勇敢衝》。播完之後黃國昌出現在鏡頭前，開場就先提到柯父離世的事。

黃國昌露出哀傷神情，還語帶哽咽稱：「過去這一年，真的發生太多事了。當然我……嗯……我要先謝謝朱康老師寫了這首歌。其實不是給我……我相信朱康老師在寫的時候，這首歌……是寫給我們大家的。」接著黃國昌表現出一副快哭出來的樣子。

他接著說，去年夏天民眾黨遭遇了很多事情，「剛剛在MV裡看到主席（指柯文哲）……我還記得那天開記者會的時候，，他一個人擔起所有的責任，一直到今天，我相信有看到新聞的夥伴還有支持者，大概心情都跟我們差不多，我也相信大家的心意都跟我們一樣。我們大家都繼續站在這裡，繼續往前衝，我們不會讓主席孤單一個人，也不會讓柯媽媽、佩琪醫師、柯美蘭醫師她們獨自面對所有事情，我們會跟她們站在一起。」

「那對於不管是我個人，還是台灣民眾黨來講，我覺得陪伴、支持、做她們最大的後盾，這是連說都不用說的事情，本來就是如此，本來就應該如此。當然我也相信，大家都會一起，站在他們背後，做她們後盾。從過去，中國國民黨搞的白色恐怖，到今天，民主進步黨搞的綠色恐怖，主席這家人算是見證了台灣歷史的發展，那也為了台灣承擔了很多事情。我相信，這也是為什麼這麼多夥伴到今天還團結在一起，不僅沒有散，而且這個力量越來越大最主要的原因。」

黃國昌還稱，很多人覺得他跟柯文哲在很多事情不一樣，柯文哲比較溫和，他比較衝；柯文哲講話和緩有長者風度，他講話則比較直接，但他和柯文哲內心都是想要幫台灣創造第三勢力的空間，「打造本土進步價值政黨，是我們共同目標跟心願，否則我們2個人不會走在一起，也不會合作。未來我也會以相同謙卑態度，積極幫民眾黨找更多人才。」

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