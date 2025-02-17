黃國昌：柯文哲得罪當道被賴政府關押 不能陪柯爸最後一路

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/02/17 13:57

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，柯16日凌晨緊急趕往醫院探視生病的父親柯承發，不過柯父今（17）日上午在新竹台大醫院病逝。民眾黨主席黃國昌今日痛批，柯文哲走上從政道路後，得罪當道，導致無法在最後一刻，送柯爸最後一段路，更強調柯被賴清德政府關押在北所，無法陪在柯父身邊，相信很多民眾黨支持者都會覺得很不捨。

黃國昌中午接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。面對柯文哲父親辭世的消息，黃指出，他上午在中央黨部與同仁一起聽到這個不幸的消息，大家心裡都很難過，他完全能了解柯文哲的心情，過去在柯爸生病前，他也有多次與柯承發碰面、聊天。

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「柯爸作為當代台灣人，整個人的歲月從戰前到戰後，曾歷經台灣最不堪的歷史，」黃國昌認為，柯爸仍非常堅毅地與妻子何瑞英，教育非常了不起的下一代，2位柯醫師（柯妹柯美蘭、柯文哲）穿上白袍救人無數。

黃國昌說，柯文哲後來走上從政道路，得罪當道，導致沒辦法在最後一刻，送爸爸最後一段路，相信這是每一個身為子女的人，都不難體會這樣的感受。

專訪結束後，黃國昌接受媒體聯訪時強調，柯文哲現在被賴清德政府關押在台北看守所，沒辦法陪在爸爸身邊，相信很多民眾黨支持者、台灣善良民眾都會覺得很不捨。民眾黨所有立委、中央黨部的工作同仁都做柯家人最堅強的後盾。

媒體詢問，是否會呼籲小草別去柯父告別式干擾柯家人嗎？黃國昌回應，目前應尊重柯媽媽、柯家人的想法，民眾黨完全配合家屬，也希望大家給柯家多一點空間。

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