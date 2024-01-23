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掃興！台中柳川燈節美景 遊客怨「邊賞燈邊聞臭」

台中柳川近年耶誕都有辦活動，但遊客卻反映，臭味都不減，甚至有外國友人以為有人在現場大便。（記者唐在馨攝）

台中柳川近年耶誕都有辦活動，但遊客卻反映，臭味都不減，甚至有外國友人以為有人在現場大便。（記者唐在馨攝）

2024/01/23 07:25

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市近年來持續在綠川及柳川辦活動，前市長林佳龍進行景觀改善，而盧秀燕市長則延續辦耶誕燈節等活動，吸引如織人潮，但民眾行走其間仍不免聞到陣陣臭味，甚至有國外回來的旅客詢問「有人在這邊大便嗎？」

對此，台中市環保局表示「會努力讓柳川不臭」，而水利局則解釋，柳川的水經過礫間淨化，民眾聞到的不是臭水，而是污水經收集後進入礫間仍有味道殘留，雖然污染程度降低，根本之計還是請民眾多多配合污水下水道工程，才能完全消除臭味。

去年台中市府在柳川辦耶誕燈飾活動，吸引遊客欣賞，也成為台中著名觀光景點，地方人士也一再陳情，希望成為常態性活動，但也有民眾反映，柳川辦燈節活動已經多年，但一邊賞燈一邊「聞臭味」，仍不能改善，讓人感到掃興。

甚至有從國外來的遊客搞不清楚狀況，覺得景色很美，但免不了懷疑「難道有人在這邊大便？」為此還向本報反映，也有高雄來的遊客拿柳川和愛河相比。

對此，台中市水利局表示，燈會期間綠、柳川景觀河段的水已經過礫間設施初步淨化，但仍不建議人體直接接觸，民眾如果覺得臭臭的，其實並不是「臭水」，而是污水被收集進入礫間處理後，仍然還會有些許味道殘留，但礫間處理設施已將景觀河道水質原本的「中度至嚴重污染」降低至「稍受污染」程度；如果要讓綠、柳川的水完全沒有味道，請市民必須配合污水下水道系統工程。

水利局同時指出，台中市目前的污水接管率約26%，自108年至112年底接管總戶數達10萬戶，未來仍將積極爭取中央經費加速建設污水工程，還給河川乾淨的水域環境。

而環保局則表示柳川及綠川附近並無工廠，如果民眾覺得會臭，「只有努力讓柳川不臭」。

水利局強調只有加強污水下水道的鋪設才有辦法完全無臭。（記者唐在馨攝）

水利局強調只有加強污水下水道的鋪設才有辦法完全無臭。（記者唐在馨攝）

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