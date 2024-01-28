（新北）林口竹林山觀音寺助弱 發150萬元紅包

2024/01/28 05:30

〔記者許倬勛、翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕新北市林口區公所與竹林山觀音寺連續四年合作，在農曆春節前發放關懷紅包，總額達一五○萬元，慰助金分為三千、兩千元，依照需要受助家戶狀況發放，計有五百戶家庭受惠。

林口區長廖武輝表示，竹林山觀音寺從二○二○年開始，每年農曆春節發放林口地區低收入戶、中低收入戶年節紅包，今年透過區公所寄發通知列冊關懷對象，區公所也精心設計「龍騰福滿，獅武迎春」紅包袋，並經觀音寺加持與祈福，讓市民朋友度過一個幸福豐足的農曆春節。

竹林山觀音寺常務監事蔡煌明表示，竹林山觀音寺自大年初一到年初九每天上午九時至十二時在香客大樓備有平安麵，歡迎各界農曆春節期間前來向觀音佛祖祈福走春。

新北市鳳凰山濟公禪師功德會與寅龍慈善功德會及土城德安宮，響應新北市好日子愛心大平台，昨捐贈五十組年菜、物資及毛毯，由社會局副局長許秀能代表受贈。

鳳凰山濟公禪師功德會、寅龍慈善功德會自二○一九年以來，每年於年前合辦年菜捐贈活動，累計超過三百戶、一千二百人次弱勢家庭受益，今年是第六年舉辦，邀請土城德安宮加入，分送五十組年菜、白米麵條物資及毛毯給土城社福中心，轉贈五十戶弱勢家庭，充滿人情味。

金門縣林務所昨天舉辦迎新春假日花市，現場除在地花卉園藝推出應景花木，還有捐發票給金門家扶中心兌換小禮物的公益活動。

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