新北耶誕城今晚開城！環狀線限定「雪粼列車」上路

「2023新北歡樂耶誕城」將於今晚開城，新北大眾捷運股份有限公司在今年首度推出耶誕城期間限定環狀線主題列車「雪粼列車」。（新北捷運公司提供）

2023/11/17 10:57

〔記者闕敬倫／新北報導〕「2023新北歡樂耶誕城」將於今（17日）晚開城，新北捷運公司在今年首度推出耶誕城期間限定環狀線主題列車「雪粼列車」。新北捷運公司表示，由於耶誕城活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線、大眾運輸前往會場，就有機會搭乘到耶誕城主題列車，列車會在11月17日至30日依固定班次營運，陪伴旅客一起邁向2024。

「新北歡樂耶誕城」今年在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，規劃、設置近40座耶誕節慶裝置藝術，而新北捷運公司繼10月推出「環狀線的移動美學」主題列車後，11月響應新北市府的城市美學政策，再推出「耶誕城期間限定環狀線主題列車—雪粼列車」，將環狀線捷運重塑成一個移動的美學載體，為乘客帶來不同以往的搭乘體驗。

新北捷運公司說明，「雪粼列車」是新北環狀線首列在耶誕城期間所推出的限定主題列車，主要運用原先的公共藝術塗裝、車輛編號的114號列車，將原設計中黃白相間的色塊轉化為從飄落的白雪，將公共藝術的主題融入城市美學的一部份。

新北捷運公司說，「雪粼列車」有別於一般耶誕紅綠元素，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，表現有溫暖跟溫馨的乘車空間，彷彿從雪地行駛而來的溫暖列車，車窗及地板上各式白色、金色的雪花窗貼設計，猶如雪光粼粼，在城市中穿梭更有不同的感覺。

新北捷運公司指出，「雪粼列車」將於今天晚間18點42分從新北產業園區站發出，而10月份因應「台灣設計展在新北」推出的「環狀線的移動美學」列車，將恢復為一般任務編組，喜愛的民眾還是有機會可以搭到。

新北捷運公司補充，截至今年10月底，環狀線平均每日載運量已超過6萬人次，較去年日均運量4萬人，成長超過40%以上，其中板橋站每日進出超過1萬人次為最高；在新北歡樂耶誕城活動期間，預計參加人潮眾多，請民眾多利用環狀線或大眾運輸工具前往觀賞。

新北捷運公司表示，由於耶誕城活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線、大眾運輸前往會場， 「雪粼列車」會在11月17日至30日依固定班次營運。（新北捷運公司提供）

新北捷運公司指出，「雪粼列車」將於今天晚間18點42分從新北產業園區站發出，而「環狀線的移動美學」列車將恢復為一般任務編組，喜愛的民眾還是有機會可以搭到。 （新北捷運公司提供）

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