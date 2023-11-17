新北耶誕城今晚開城！環狀線限定「雪粼列車」上路
〔記者闕敬倫／新北報導〕「2023新北歡樂耶誕城」將於今（17日）晚開城，新北捷運公司在今年首度推出耶誕城期間限定環狀線主題列車「雪粼列車」。新北捷運公司表示，由於耶誕城活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線、大眾運輸前往會場，就有機會搭乘到耶誕城主題列車，列車會在11月17日至30日依固定班次營運，陪伴旅客一起邁向2024。
「新北歡樂耶誕城」今年在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，規劃、設置近40座耶誕節慶裝置藝術，而新北捷運公司繼10月推出「環狀線的移動美學」主題列車後，11月響應新北市府的城市美學政策，再推出「耶誕城期間限定環狀線主題列車—雪粼列車」，將環狀線捷運重塑成一個移動的美學載體，為乘客帶來不同以往的搭乘體驗。
新北捷運公司說明，「雪粼列車」是新北環狀線首列在耶誕城期間所推出的限定主題列車，主要運用原先的公共藝術塗裝、車輛編號的114號列車，將原設計中黃白相間的色塊轉化為從飄落的白雪，將公共藝術的主題融入城市美學的一部份。
新北捷運公司說，「雪粼列車」有別於一般耶誕紅綠元素，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，表現有溫暖跟溫馨的乘車空間，彷彿從雪地行駛而來的溫暖列車，車窗及地板上各式白色、金色的雪花窗貼設計，猶如雪光粼粼，在城市中穿梭更有不同的感覺。
新北捷運公司指出，「雪粼列車」將於今天晚間18點42分從新北產業園區站發出，而10月份因應「台灣設計展在新北」推出的「環狀線的移動美學」列車，將恢復為一般任務編組，喜愛的民眾還是有機會可以搭到。
新北捷運公司補充，截至今年10月底，環狀線平均每日載運量已超過6萬人次，較去年日均運量4萬人，成長超過40%以上，其中板橋站每日進出超過1萬人次為最高；在新北歡樂耶誕城活動期間，預計參加人潮眾多，請民眾多利用環狀線或大眾運輸工具前往觀賞。