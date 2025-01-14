「佛陀問病圖」延燒 臨摹者陳欽明揭始末：證嚴法師不想花太多錢在壁畫

李健儀教授的「佛陀問病圖」創作，持續於嘉義大林慈濟醫院院長室展示。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）

2025/01/14 13:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議越演越烈，被指控抄襲的畫家陳欽明噤聲多日後，在臉書上的發文遭網友截圖轉發。陳欽明在文章中提到當年接下壁畫工作的始末，也表示當時是證嚴法師認為「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」，因此決定不繼續壁畫的事宜。

陳欽明在文章中表示，自己與原創畫家李健儀相識超過半世紀，一開始是在自家舅舅經營的畫室認識，但沒多久他就出國留學雙方也沒再有聯繫。並提到在西班牙學到乾性壁畫的製作過程。文章中也提到2000年，一名在慈濟擔任榮譽董事的師姐，是壁畫籌備委員會的一員，知道他擅長壁畫，因此向上人推薦，轉述「因為造價太高，上人不想花這麼多的錢在一幅壁畫上，因此決定不繼續壁畫的事宜」，所以要他報一個「合理」的價錢。

請繼續往下閱讀...

陳欽明說，他剛好可將所學和理想做個發揮，且能在台灣繪製一幅乾性壁畫，並不想從中得到高報酬，只希望事情能夠皆大歡喜，各得所需，但後來「事情並没有因為壁畫完成而落幕，沒想到以後竟然枝節横生。」

陳欽明說，最近此壁畫爭議不斷，他認為自己沒有侵犯李健儀的「創作人格權」，且逢人都要解釋，只是將李健儀的畫「翻製在壁畫上」。並強調他是按照這幅畫去製作壁畫，「我的繪畫生涯中，一向重視後現代藝術創作，這是第一次，也是唯一的一次臨摹成壁畫的經驗。」

畫家李健儀打臉：落款「陳欽明恭繪」就是抄襲偷盜

對陳欽明的發文，李健儀得知後表示，整篇文章陳欽明想表達的只是在廣告他自己的乾性壁畫，通篇文章都只是在拐彎抹角及狡辯，重點就在他在壁畫上落款「陳欽明恭繪」這幾個字，就是抄襲及偷盜的行為，甚至質疑陳欽明只要不落款其名，就不需要到處講李健儀才是原創者，對於他的文章內容，李健儀強調很多內容都不是事實，但如今社會大眾知道的是大林醫院的那幅壁畫是偷李健儀的圖所畫上去的。

大林醫院「佛陀問病圖」壁畫臨摹者陳欽明發文述說始末，但遭李健儀打臉落款「陳欽明恭繪」就是偷圖盜畫的行為。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法