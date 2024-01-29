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海漂豬屍5年155件 管碧玲：持續圍堵非洲豬瘟

管碧玲（中後）視察海巡偵蒐犬（中前）查緝非洲豬瘟。（海委會提供）

管碧玲（中後）視察海巡偵蒐犬（中前）查緝非洲豬瘟。（海委會提供）

2024/01/29 15:48

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣防堵非洲豬瘟入侵有成，海巡署統計，單是海漂豬屍5年多達155件，以金門69件最多，源自中國沿海地區，因此海洋委員會主委管碧玲今天視察金門海巡單位，要求持續全力圍堵非洲豬瘟入侵。

海巡署指出，海漂豬屍5年155件，若擴大涵蓋小三通攜帶肉品檢查、灘岸擱淺肉品、海上肉品走私，總共查獲181件，其中18件為陽性，海巡偵蒐犬也加入查緝勤務。管碧玲強調，除了去年19件都是陰性，每年都有陽性個案，凸顯檢查「滴水不漏」的重要。

海巡署表示，海漂豬屍若以區域統計，金門69件最多，中部海岸及宜蘭縣各17件，馬祖12件、西北部海岸9件，其他縣市不超過5件；若以季節區分，以春末夏初期間53件最多，冬季37件次之。

海巡署強調，為了掌握海漂豬屍來源，國家海洋研究院透過「蒙地卡羅的隨機軌跡追蹤模型」與「台灣周遭海域歷史海洋數值模擬數據」分析發現，金門馬祖岸際的海漂豬屍源自中國沿海地區，澎湖岸際除當地之外，也可能來自台灣西南部的嘉義至台南沿岸，台灣本島岸際則受到台灣近岸潮流影響，來源應為本島沿岸。

不過，管碧玲提醒，受限台灣海域調查的密度問題，海流模擬難免有誤差，但仍有助防疫參考。管碧玲再次提醒旅客，切勿攜帶或以郵包方式，寄運豬肉類產製品進入國境。

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